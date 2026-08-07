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TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu’dan açlık grevindeki gazilere destek: 'Şehit ve gazinin rütbesi olmaz!'

TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu’dan açlık grevindeki gazilere destek: 'Şehit ve gazinin rütbesi olmaz!'

7.08.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu’dan açlık grevindeki gazilere destek: 'Şehit ve gazinin rütbesi olmaz!'

TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu, eşit özlük ve sosyal hak talebiyle Güvenpark’ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Akarsu, “Bu insanlar diriyken kendilerini bayrağın altına yatırdılar. İstekleri ve arzularını tek bir cümlede anlatıyorlar: ‘Şehit ve gazinin rütbesi olmaz’” dedi.
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TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu, Ankara Güvenpark’ta günlerdir eylem yapan er şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Akarsu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylemcilerin yağmur altında beklediğini ve açlık grevine gittiğini hatırlatarak mücadelelerine destek verdi.

“GAZİLERİMİZLE OMUZ OMUZAYIM”

Akarsu, Güvenpark’taki ziyaretine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Takribi 20 gündür, okul zamanlarımda içinden sık sık geçtiğim Güvenpark’ta gazilerimizle omuz omuzayım.”

“ŞEHİT VE GAZİNİN RÜTBESİ OLMAZ”

Gazilerin uzun süredir taleplerini duyurmak için mücadele ettiğini belirten Akarsu, şunları kaydetti:

“Yeri geldi yağmurun altında beklediler, yeri geldi açlık grevi yaptılar. Bu insanlar diriyken kendilerini bayrağın altına yatırdılar. İstekleri ve arzularını tek bir cümlede anlatıyorlar: ‘Şehit ve gazinin rütbesi olmaz.’”

“HAKLI MÜCADELELERİNDE YANLARINDAYIZ”

 

Akarsu, paylaşımının sonunda eylemcilerin yanında olduklarını belirterek, “Şehitlerin şahidi gazilerimizin yanındayız. Haklı mücadelelerinde Erdem Çerçioğlu Başkanımıza muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #gazi #Şehit #TSK #açlık grevi

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