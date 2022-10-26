TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına kararına ilişkin AKP'li Şamil Tayyar'dan ilk yorum: 'Kayyım atanabilir'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılık ayrıca, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Fincancı hakkında verilen karar ilişkin AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Kayyım atanabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:41
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına kararına ilişkin AKP'li Şamil Tayyar'dan ilk yorum: 'Kayyım atanabilir'
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Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

AKP'DEN İLK YORUM

AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından TBB Başkanı Fincancı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar, "Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na 'kayyım' atanabilir" ifadesini kullandı. 

AKP'li Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:


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