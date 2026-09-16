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TTB'den 'Ailem Güvende' soruşturmasına tepki: 'LGBTİ+’ları hedef alan saldırı dalgası derhal son bulmalı'

TTB'den 'Ailem Güvende' soruşturmasına tepki: 'LGBTİ+’ları hedef alan saldırı dalgası derhal son bulmalı'

16.09.2026 15:48:00
Güncellenme:
ANKA
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TTB'den 'Ailem Güvende' soruşturmasına tepki: 'LGBTİ+’ları hedef alan saldırı dalgası derhal son bulmalı'

Türk Tabipleri Birliği, "Ailem Güvende" soruşturmasına tepki göstererek, "Ayrımcılığa uğrayanların haklarını koruma görevini kamu otoritesine bir kez daha hatırlatıyoruz. Sağlıklı bir toplum için temel hak ve özgürlükleri, adaleti, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nden, "Ailem Güvende" soruştumasına ilişkin "LGBTİ+'ları Hedef Alan, Temel Hak ve Özgürlükleri Yok Sayan Saldırı Dalgası Derhal Son Bulmalıdır" başlıklı yazılı açıklama yapıldı.

"SALDIRI DALGASININ SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ailem Güvende' adı altında LGBTİ+ hak savunucularını hedef alan operasyonlar kapsamında yüzü aşkın kişi evleri basılarak gözaltına alınmış ve onlarcası tutuklanmış, pek çok LGBTİ+ örgütü hakkında yasal işlem başlatılmış, aralarında basın-yayın kurumlarının ve demokratik kitle örgütlerinin de olduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı için erişim engeli getirilmiştir. Baskılar bununla da sınırlı kalmamış; operasyonları protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamalarında barışçıl bir biçimde demokratik hakkını kullanmak isteyen onlarca kişi polis şiddetiyle gözaltına alınmıştır.

Cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelim çeşitliliğini suç gibi lanse ederek ayrımcılık yasağını ihlal eden, LGBTİ+’ların güvenli ve sağlıklı yaşama hakkı ile özel hayatın gizliliği ilkesini yok sayan, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını şiddet yoluyla bastıran, halkın haber alma hakkını ve basın-yayın özgürlüğünü engelleyen bu saldırı dalgası; demokratik hukuk devleti için kabul edilemezdir. Türk Tabipleri Birliği olarak, bu saldırı dalgasının derhal son bulmasını istiyoruz. Çeşitliliğin bir toplum için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyoruz. Ayrımcılığa uğrayanların haklarını koruma görevini kamu otoritesine bir kez daha hatırlatıyoruz. Sağlıklı bir toplum için temel hak ve özgürlükleri, adaleti, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #TTB #Türk Tabipleri Birliği #LGBTİ+

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