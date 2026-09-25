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TTB'den 'tek personel' uygulamasına itiraz: 'Yönetmelikte böyle bir sınır yok'

TTB'den 'tek personel' uygulamasına itiraz: 'Yönetmelikte böyle bir sınır yok'

25.09.2026 13:28:00
Güncellenme:
ANKA
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TTB'den 'tek personel' uygulamasına itiraz: 'Yönetmelikte böyle bir sınır yok'

TTB, il sağlık müdürlüklerinin muayenehanelerde çalıştırılabilecek hekim dışı personel sayısını bir kişiyle sınırlandırmasına karşı Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. TTB, ilgili yönetmeliklerde personel sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmadığını belirterek uygulamanın kaldırılmasını talep etti.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), il sağlık müdürlüklerinin muayenehanelerde tam veya yarı zamanlı çalışmasına bakılmaksızın hekim dışı personel çalıştırılmasını bir kişiyle sınırlandırmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

TTB, 24 Eylül 2026 tarihli yazısında, mevzuatta muayenehanelerde çalıştırılabilecek kişi sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmadığını belirterek uygulamanın kaldırılmasını istedi.

TTB’nin Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, uygulamaya dayanak gösterilen “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in yalnızca unvanların iş ve görev tanımlarını düzenlediği, muayenehanelerde çalıştırılabilecek kişi sayısına ilişkin herhangi bir hüküm içermediği belirtildi.

"KANUNİLİK İLKESİYLE BAĞDAŞMAMAKTA"

Muayenehanelerde Bakanlığın belirlediği unvanda sağlık personeli ve sekreter istihdamını düzenleyen "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"te de herhangi bir sayı sınırlaması bulunmadığına dikkat çekilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“İl sağlık müdürlüklerince yapılan bu değerlendirme, yönetmeliğin lafzında bulunmayan bir sınırlamanın yorum yoluyla getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yönetmelikte getirilmeyen bir sayı sınırının yorum yoluyla getirilmesi, düzenleyici işlemlerde kanunilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”

TTB, hekimlerin uzmanlık alanı, hasta yoğunluğu, sunulan sağlık hizmetinin niteliği ve çalışma düzeninin ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısını farklılaştırdığını belirtti. Bu farklılıklar gözetilmeksizin, tam veya yarı zamanlı çalışma ayrımı yapılmadan yalnızca bir kişi sınırı getirilmesinin hizmet ihtiyacını karşılamayacağı ifade edildi.

Yazıda ayrıca, tek bir çalışanın izin, rapor veya yarı zamanlı çalışma durumlarında sağlık hizmetinin niteliği ve sürekliliği ile hasta güvenliğinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

İlgili Konular: #TTB #hekim

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