TTB ve Birleşik Metal-İş’ten aşırı sıcak uyarısı: ‘İşçilerin hayatı ertelenemez’

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2024 tarihli raporuna göre dünya genelinde 3,4 milyar kişilik iş gücünün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 2,4 milyar çalışan aşırı sıcaklara maruz kalıyor. Raporda, her yıl yaklaşık 19 bin işçinin sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği, 23 milyon iş kazasına bağlı yaralanmanın meydana geldiği belirtildi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun verilerine göre ise; Avrupa Birliği ülkelerinde sıcaklığa bağlı işyeri ölümleri 2000 yılından bu yana yüzde 42 arttı. Türkiye’de ise sıcaklığa bağlı iş kazaları ve ölümlerine ilişkin düzenli resmi veri bulunmuyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası, aşırı sıcakların işçi sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, işçileri koruyacak bağlayıcı yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istedi. Birleşik Metal-İş Genel Merkezi’nde dün düzenlenen ortak basın toplantısında, iklim krizinin çalışma yaşamını doğrudan etkilediği, sıcak hava dalgalarının ise milyonlarca emekçi için yaşamı tehdit eden bir çalışma koşuluna dönüştüğü vurgulandı.

‘RİSK YALNIZCA AÇIK ALANDA DEĞİL’

Ortak açıklamada, aşırı sıcakların yalnızca açık alanda çalışanları değil, yeterli iklimlendirme ve havalandırması bulunmayan fabrika, atölye, depo, ofis ve yeraltı işyerlerinde çalışanları da ciddi biçimde etkilediği belirtildi. Özellikle metal sektöründe fırınlar ve makinelerin etkisiyle atölye sıcaklıklarının 40-45 dereceye ulaştığına dikkat çekildi. Açıklamada, haddehane, dökümhane ve ergitme tesislerinde çalışan işçilerin yüksek radyant ısıya maruz kaldığı, inşaat işçilerinin kavurucu güneş altında, belediye işçilerinin kızgın asfalt üzerinde, kurye, posta dağıtıcısı ve tarım işçilerinin ise aşırı sıcak koşullarda çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Yüksek sıcaklıkların ısı bitkinliği, sıcak çarpması, sıvı ve elektrolit kaybı ile kalp ve beyin damar sistemi üzerinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtilirken, iş kazaları ve meslek hastalıkları riskini de önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

10 MADDELİK YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

TTB ve Birleşik Metal-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 maddelik talep listesi sundu. Talepler arasında bilimsel ölçütlere göre azami ısı maruziyeti sınırlarının belirlenmesi, bu sınırların aşılması halinde çalışmaların durdurulması, işçilerin ücret kaybı yaşamadan çalışmaktan kaçınma hakkının güvence altına alınması yer aldı. Birleşik Metal-İş ve TTB ayrıca işverenlere gölgelik alanlar oluşturma, ücretsiz içme suyu sağlama, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri kurma, zorunlu dinlenme molalarını artırma yükümlülüğü getirilmesini istedi. Risk değerlendirmelerinde hamileler, yaşlı çalışanlar, kronik hastalar, göçmen ve mevsimlik işçiler gibi kırılgan grupların gözetilmesi, işyerlerinde ısı yönetim planlarının hazırlanması, sağlık gözetimlerinin sıklaştırılması ve sıcaklığa bağlı sağlık verilerinin düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşılması da talepler arasında yer aldı. Ortak açıklama, “Bu talepler bir ayrıcalık değil, yaşam hakkının gereğidir. Hiçbir işçi ekmeğini kazanırken yaşamını riske atmak zorunda değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ertelenemez. İşçilerin hayatı ertelenemez; sıcakta çalışmaya karşı yasal koruma artık bir zorunluluktur” sözleriyle sona erdi.