TÜBİSAD: Destek mekanizmaları girişim kredilerinden ibaret kalmamalı

Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere kredi desteğine başvurular sürerken Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak’tan katma değer uyarısı geldi.

KOSGEB aracılığıyla 9 Temmuz’da devreye alınan “Yapay Zekâ Kredi Programı” kapsamında yapay zekâ (YZ) geliştiren ve kullanan girişimlere 5 milyon TL’ye kadar kredi sunulacak. Tombalak bunun önemli bir adım olduğunu belirtse de asıl rekabetin temel modelleri geliştirmekten çok; YZ’yi yenilikçi ürün, hizmet ve küresel başarılara dönüştürebilme becerisinde yaşandığına dikkat çekti. Destek mekanizmasının burada bitmemesi gerektiğini savunan Tombalak, şunları paylaştı: “Girişimlerin performansı ve ticari başarısı düzenli olarak takip edilmeli. Büyüme ve uluslararasılaşma süreçlerinde ek ölçeklenme programlarıyla destekler verilmesi kritik. Çünkü başarının anahtarı sadece girişimlerin kurulması değil; geliştirilen çözümlerin sanayi, finans, sağlık, lojistik ve savunma gibi rekabet avantajlı olduğumuz sektörlerde hızla test edilmesi, müşteriyle buluşması ve ölçeklenmesidir. Türkiye’nin hedefi küresel alana teknoloji şirketleri çıkarabilen bir ekosistem oluşturmak olmalı. Bu program izleme, seçici destek ve ölçeklenme politikalarıyla devam ettirilirse doğru hedefe katkı sağlayacağına inanıyoruz.”