Teknoloji ve bilim alanında kariyer yapmak isteyen adayların başvurduğu TÜBİTAK 660 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Peki, TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 660 personel alımı için başvuru takviminde değişikliğe gitti. Daha önce 22 Eylül 2026 olarak belirlenen son başvuru tarihi, adaylardan gelen talepler doğrultusunda 5 Ekim 2026'ya uzatıldı.

BAŞVURU VE KONTENJAN AYRINTILARI

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanlara göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Alım kapsamında AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarında personel istihdam edilecek.

AR-GE ve uzman kadroları için başvurular TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden çevrim içi olarak, destek personeli kadroları için başvurular ise İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.