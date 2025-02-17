TÜBİTAK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu statüde daimi 737 işçi alımı yapacak. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TÜBİTAK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:35

TÜBİTAK  işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde 737 işçi istihdam edilecek. Yapılacak alımların Ankara, Bursa, Gebze gibi çeşitli iller için olacağı duyuruldu. Peki, TÜBİTAK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

TÜBİTAK  işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde 737 işçi istihdam edilecek. Yapılacak alımların Ankara, Bursa, Gebze gibi çeşitli iller için olacağı duyuruldu. Başvurular 10 Mart tarihine kadar devam edecek. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre adaylar başvurularını Kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden online bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvurular 10 Mart tarihine kadar devam edecek. KPSS şartı aranmazken, yabancı dil bilme şartı tüm adaylar için geçerli olacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.


Etiketler: #TÜBİTAK #işçi alımı

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