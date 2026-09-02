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TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

2.09.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
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TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacak. Alımlar; AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular bugün başladı ve 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartları ve süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler, TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. İş başvuruları ise TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

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