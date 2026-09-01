TÜBİTAK'ta personel alımları tek bir başvuru tarihi üzerinden değil, ilan ve pozisyon bazında gerçekleştiriliyor. Açık pozisyonlar TÜBİTAK'ın kariyer ve iş başvuru sisteminde yayımlanıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için bugün başlayan başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK Kariyer Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.