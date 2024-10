Tugay: Bu kumpasları darmadağın edeceğiz

Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:38

Güncelleme: 24.10.2024 - 16:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş Belediyesi tarafından 19’uncusu düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’nin açılış törenine katıldı. Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinlikte tarım teknolojileri, fidancılık ve süs bitkileri alanındaki sektör temsilcileri yerel üreticilerle buluştu. 27 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılış törenine Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve ilçe belediye başkanları, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

“BU İLGİSİZLİĞE KARŞI HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ödemiş ve Küçük Menderes, İzmir’imizin göz bebeği üretim alanlarından birisi. Tarımda, hayvancılıkta İzmir’e, Ege Bölgesi’ne çok önemli katkılar veren bir bölgedeyiz. Buraların değerini bilmek lazım. Buradaki insanların üretime verdiği katkıları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda yaşadığı zorlukları bilmek lazım. Bizi yönetenlerin sorunlara gösterdiği ilgisizliği hepimizin fark etmesi lazım. Bu ilgisizliğe karşı hepimize düşen görevler var. Bizler yerel yöneticileriz. Buradaki her üretici bizim için çok kıymetlidir. Onların sorunları da bizim sorunlarımızdır. Dolayısıyla KDV oranındaki haksız yükseklikle ilgili bize düşen bir söz varsa mutlaka söylenecektir. Suyla ilgili bir sorun varsa mutlaka o da bizim mücadele alanımız olacaktır” diye konuştu.

“YARIM BIRAKILAN İŞLERİ KARARLILIKLA TAMAMLAYACAĞIZ”

Başkan Tugay, “Geçen yıllarda biriktirilen sorunlara baktığımız zaman tabi ki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Devlet Su İşleri’nin birinci derece sorumluluğu var. Bu konuda bir şeyler yapmak onların görevi. Ama ben İzmir’imizin dört bir yanında yaşanan sorunlara daha fazla hakim oldukça anlıyorum ki ortada bırakılan, yarım bırakılan pek çok iş var. Bunlarla ilgili birilerinin çaba göstermesi lazım. Ben belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda ortaya koyduğumuz kararlılığı bildiğim için onların adına da söylüyorum; bu şehrin her sorununa, sınır tanımadan sahip çıkmak bizim görevimiz. Biz bunu görevimizin son gününe kadar yapacağız. Yeter ki bilelim, yeter ki anlayalım, yeter ki ne yapmamız gerektiğini bilelim. Tüm belediyelerimizin her bir personeli, aracı, gereci, halkımızın her türlü sorununda onların hizmetinde olacaktır. Gücümüzü, yetkinliğimizi artıracağız. Bize konulan sınırları, engelleri darmadağın edeceğiz. Sonuçta halkımıza hizmet etmek anlamında üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Biz sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Biz bu ülkeye, şehrimize inanıyoruz. O inançla kol kola, omuz omuza sorunların üstesinden gelmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR BU FİLM ÇOK GÖRÜLDÜ”

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetleyen Başkan Tugay, “Dün hepimizi üzen ve düşündüren o saldırı, bu ülkede huzuru, barışı bozmak için, ülkemizde güvensiz hava yaratmak için birilerinin kurduğu kumpasın örneklerinden birisi sadece. Bugüne kadar bu film çok görüldü. Bu kumpaslar, ülkemizin üzerinde çok kuruldu. Bunları aşmak da hepimizin görevi. Ulus olarak, tüm vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içinde olacağız. Muhtemelen dışardan yönetilen, muhtemelen Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasını engellemek için yapılmış olan bu kumpasları darmadağın etmek de bizim görevimiz. Biz bir inançla yola çıktık. Gücümüzün yettiği yere kadar üstlendiğimiz görevin gereklerini yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TURAN: ÜRETİCİLERİMİZ ÜRETTİĞİ YERDE MUTLU OLSUN DİYE ÇALIŞIYORUZ

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Küçük Menderes Havzası, iklim koşulları ve toprağıyla süs bitkileri üretimine uygun bir bölgedir. Geniş ürün yelpazesine sahip bölgemizde üretilen ürünler Türkiye’nin pek çok yerinde peyzaj düzenlemesinde kullanılmaktadır. Ödemiş’imizin üretiminde ön planda olduğu süs bitkileri alanında markalaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Ödemiş’in cadde ve meydanlarını, Ödemiş’in süs bitkilerini sergileyen bir showroom haline getirerek bunu her yerde kanıtlıyoruz. Süs bitkilerinin merkezi Ödemiş’in her bir parkını peyzaj bahçesine dönüştürüyoruz. Çiftçimizin yaşadığı krize karşı kaynaklarımızı koruyucu adımlar atmaya devam ediyoruz. Tarım varsa, hayvancılık, üretim varsa bu topraklarda her zaman hayat var. Üreticilerimizin ürettiği yerde mutlu olması için projelerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN TURAN: BOŞA AKAN SU BEYDAĞ BARAJI’NA AKTARILMALI

Bölgenin yaşadığı su sıkıntısına dikkat çekerek su kaynaklarının verimli kullanılması için çağrı yapan Başkan Turan, “Ödemiş’te var olan su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına ve boşa akıtılmamasına özen gösteriyoruz. Belediyemizin işlettiği Bademli Şehit Asteğmen Coşkun Kale Barajı’mızın kapasitesinin üstünde olan suyun akıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Su kazanımı için yeni sulama projeleri başlattık. Bademli Barajımızın kapasitesi 5 milyon ton. Ama aynı dereden gelen suyun yıllık miktarı yaklaşık 15 milyon ton. Yine Bademli’den akan derede ise 7 milyon ton su var. 5 milyon ton su Baraj’da toplanıyor yani yaklaşık 17 milyon ton su boşa gitmektedir. Daha önce de buradaki suyun Beydağ Barajı’na aktarılması konusunda çalışmalar yaptık; gerekli kuruluşlarımıza sunduk. Bu konuda devletimizden, kurumlarımızdan ilgi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN KDV ÇAĞRISI

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Koçaroğlu, “Türkiye’deki süs bitkisinin yarısından fazlası bölgemizden çıkmaktadır. İhracatımız günden güne artmaktadır. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkı gurur vericidir. KDV oranının bu kadar fazla olması üreticilerimiz için önemli bir sorundur” dedi.

“100 KATILIMCI FİRMAYA ULAŞTIK”

Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ardıcak ise “Süs bitkileri sergisi 2004 yılında başlayarak bugünlere gelmiştir. Bugün 100 katılımcı firmaya ulaştık. Bundan sonra daha iyilerini yapmak için çalışacağız. Süs bitkilerinin birçoğu iç piyasada değerlendirilirken bir çocuğu da ihraç edilmektedir. Dolayısıyla ülke ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

BAŞKAN TUGAY FUAR TURUNDA ÜRETİCİYLE BULUŞTU

Açılış töreninin ardından Başkan Tugay ve davetliler fuar alanını gezdi. Fuarda sergilenen süs bitkilerinden meyve fidanlarına ve tarım teknoloji ekipmanlarına kadar stantları inceleyen Başkan Tugay, ürünler hakkında bilgi aldı. Fuara katılan çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Tugay’a Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından limon ağacı fidanı hediye edildi. Fuar alanında kitaplarını sergileyen yazar Adnan Saygılıer ise Başkan Tugay’a imzalı kitaplarından hediye etti. Fuar alanı turunun ardından Başkan Tugay İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın standını ziyaret etti.