Tugay: “CHP’ye yönelik müdahaleler son bulmalı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye’de yaşanan olağanüstü durumlara dikkat çekerek demokrasiye, hukuka ve CHP’ye yönelik baskılara tepki gösterdi. Tugay, belediyenin asli görevini hatırlatarak, “Biz burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini meclis kararları yoluyla uygulamakla yükümlüyüz. Ancak ülkede yaşanan olağanüstü bir durum var ve bu duruma tamamen seyirci kalmamızı kimse beklememeliydi” dedi.

“DEMOKRASİ AĞIR YARA ALIYOR”

Demokrasinin ciddi zarar gördüğünü belirten Tugay, “Türkiye’nin en büyük şehrinin İl Başkanlığı’na milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler varken biber gazı ile müdahale edilmesi kabul edilemez. Bu, demokrasi açısından çok sıkıntılı bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“HUKUKTA CİDDİ HATALAR VAR”

Hukuk sisteminde yaşanan keyfi uygulamalara dikkat çeken Tugay, “Hukukla ilgili pek çok hata var. Mahkemeler görev alanı dışındaki kararlar alabiliyor ve bu kararlar tebliğ edilmeden uygulanabiliyor” dedi.

“CHP’YE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

CHP’nin tarihsel önemine değinen Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi yapısı ağır bir şekilde zarar görüyor. CHP’nin Türkiye için önemini herkes tekrar düşünmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelik bu müdahaleler bu hukuksuz ve anti demokratik müdahaleler son bulur normal bir siyasi düzlemde herkes mücadelesini yapar” diye konuştu.

“BİRLİK VE MÜCADELE İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Tugay, “Umuyorum CHP’ye yönelik bu hukuksuz ve anti-demokratik müdahaleler son bulur. Devletimizin tüm kurumlarından beklediğimiz şey; bu değerleri sadece bugünün insanları için değil, gelecekteki Türkiye vatandaşları için de korumaktır. Biz İzmir’de bugüne kadar olduğu gibi çalışmaya, doğruların yanında durmaya ve birlik beraberlik içinde meclisimizde ve parti örgütümüzle var olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZKAN: “MİLLETİN İRADESİNE DARBE VURAMAZSINIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, son yaşanan hukuksuzluklara sert tepki göstererek, “Milletin iradesine darbe vuruluyor, demokrasi askıya alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir baskıya boyun eğmeyecek" dedi.

YAĞMUR YURDAKUL ÖZKAN: “HUKUKUN ÜZERİNDE BASKI VAR, DEMOKRASİ ASKIDA”

Özkan, konuşmasının başında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

“HUKUK KEYFİ UYGULAMALARLA KUŞATILDI”

Türkiye’nin hukukun askıya alındığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Özkan, “Hukukun keyfi uygulamalarla kuşatıldığı, demokrasi ilkelerinin yok sayıldığı, anayasa hükümlerine aykırı biçimde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İRADESİNE KAYYUM DARBESİ”

Seçilmiş belediye başkanlarının hukuka aykırı yöntemlerle görevden uzaklaştırıldığını vurgulayan Özkan, “Belediyelerimiz kayyum eliyle yönetilmeye çalışılmakta. İktidarla aynı fikirde olmayan kurumlar anti-demokratik kararlarla baskı altına alınmaktadır” diye konuştu.

“İKTİDARIN CHP’YE DUYDUĞU KORKU BİTMİYOR”

Özkan, CHP’ye yönelik baskıların artarak devam ettiğini belirterek, “İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’ne duyduğu bitmek bilmeyen korkunun yeni tezahürü, 38 il kongresinde yaşandı. Seçim hakiminin kararları gölgelenmiş, yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılmıştır” dedi.

“İL BAŞKANLIĞIMIZA MÜDAHALE HUKUKSUZDUR”

İzmir İl Başkanlığı’na yönelik kolluk kuvvetleri müdahalesini de eleştiren Özkan, “İl başkanlığımızın giriş ve çıkışları keyfi bir şekilde engellenmiştir. Kolluk kuvvetleri zorla binaya girmiş, gaz ve güç kullanmıştır. Bu müdahalenin hangi makamın, hangi gerekçeyle karar verdiği açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İRADESİNE DARBE”

İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananları da hatırlatan Özkan, “Orada yaşananlar hukuka, demokrasiye ve milletin iradesine karşı bir darbe niteliği taşımaktadır” dedi.

“CHP’Yİ GERİ ADIM ATTIRAMAZSINIZ”

Özkan, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu aziz milletin savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne kanunsuz ve dayanaksız uygulamalarınızla geri adım attıramazsınız. Geleceğin iktidarı milletimizin olacaktır. Hukuktan, demokrasiden ve millet iradesinden elinizi derhal çekin. Bu ülkenin yarınları, halkımızın kararlılığıyla yeniden özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin ışığında yükselecektir" /İZMİR