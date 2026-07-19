TÜGVA’nın Kuran kursunda AKP propagandası

İstanbul Esenler’de bir okulda düzenlenen TÜGVA Kuran kursunu AKP Esenler Gençlik Kolları yöneticileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen video, TÜGVA Esenler ve AKP Esenler Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Videoda çocuklara hitap eden AKP Esenler Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu, “Kış boyu zaten yorucu bir süreç geçiriyorsunuz, okul süreci geçiriyorsunuz. Yazın da biraz daha rahat bir tempoda Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi almak için buraya geldiniz. Hem ailelerinizi hem de sizleri çok tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Cerrahoğlu, çocuklara “çok önemli ve çok kıymetli birinin selamını” getirdiğini belirterek, “Bu kişiyle ilgili şöyle bir ipucu vereyim. Çok ünlü biri, sadece Türkiye’de değil, uluslararası anlamda tüm dünyada tanınan biri. Uzun boylu, yakışıklı biri, Rizeli. Tahmini olan var mı?” diye sordu.

Çocukların “Recep Tayyip Erdoğan” yanıtını vermesi üzerine Cerrahoğlu, “Evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim arkadaşlar size. Ben onun partisinin gençlik kolları başkanıyım” dedi.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Hakan Uzun, “Devlet okullarında bir siyasi partinin propagandasının yapılması son derece yanlış, aynı zamanda hukuka aykırıdır” dedi.

Uzun, henüz siyasi tercih oluşturabilecek yaşta olmayan çocukların parti söylemleriyle karşı karşıya bırakılmasının pedagojik açıdan da sakıncalı olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunan Uzun, söz konusu faaliyetlere hangi izinler kapsamında olanak sağlandığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.