TÜGVA’ya 4 bin 386 okul: Kamu kaynağıyla AKP propagandasına 390 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın sık sık AKP politikalarını savunan ve muhalefeti hedef alan siyasi açıklamalarda bulunması, kamu okulları ile kamu kaynaklarının TÜGVA faaliyetlerine tahsis edilmesine yönelik “siyasi propaganda” tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kamu okullarında düzenlediği yaz okullarının ulaştığı boyut tartışılırken, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin paylaştığı verilere göre vakıf bu yıl 81 il, 490 ilçe ve 4 bin 386 okulda yaz okulu düzenliyor.

Vakfın yaz okulu faaliyetleri, MEB ile TÜGVA arasında imzalanan ve süresi 2030’a kadar uzatılan işbirliği protokolü kapsamında yürütülüyor. Protokolde devlet okullarındaki derslik, atölye ve salonların faaliyetler için hazır bulundurulması ile eğitici ve personelin MEB birimleriyle koordinasyon içinde belirlenmesi öngörülürken, kursların bina kullanımı ve işletme giderlerinin ise kamu olanakları üzerinden karşılandığı biliniyor.

Cumhuriyet’in incelediği paylaşımda, kurslarda 18 bin 546 eğitmenin görev aldığı ve başvuru sayısının 563 bine ulaştığı belirtildi. Beşinci, paylaşımında, “Medeniyetimizin değerleriyle donanacak, sporla, sanatla, bilimle ve eğlenceyle büyüyecek yarınlarımızın mimarlarına harika bir yaz okulu dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.

EĞİTMEN ÜCRETLERİ İÇİN 244 MİLYON TL HESABI

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, açıklanan rakamlar üzerinden yapılan hesaplamanın dikkat çekici bir maliyete işaret ettiğini söyledi. Eğitmenlere saat başına 165 TL ödendiği ve her eğitmenin günde dört saat ders verdiği varsayımı üzerinden hesaplama yaptıklarını belirten Bebek, 20 günlük çalışma süresi esas alındığında yalnızca eğitmen ücretlerinin aylık yaklaşık 244 milyon 800 bin TL’ye ulaştığını ifade etti.

“Bu tablo yalnızca geniş kapsamlı bir yaz okulu faaliyeti olarak görülemez” diyen Bebek, “Açıklanan eğitmen ve okul sayıları, kamu kaynaklarının hangi amaçlarla ve hangi kuruluşlar üzerinden kullanıldığına ilişkin ciddi soruları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

OKUL GİDERLERİ DE KAMUYA MI AİT?

Yaz okullarının düzenlendiği 4 bin 386 okulun elektrik, su, temizlik ve yardımcı personel giderlerine de dikkat çeken Bebek, okul başına aylık en az 30 bin TL gider hesaplandığında bu kalemin yaklaşık 131 milyon 580 bin TL’ye ulaştığını belirtti. Bebek, eğitmen ücretleri ile okul giderlerinin toplamının yaklaşık 376 milyon TL’yi bulduğunu, diğer kurs ve organizasyon giderleri de eklendiğinde aylık maliyetin en az 390 milyon TL’ye ulaşabileceğini belirtirken “‘Ye kürküm ye’ anlayışıyla halkın vergileri bir kez daha ayrıcalıklı vakıf ve yapılara aktarılıyor” dedi.

“OKULLARDA PERSONEL YOK DENİLİYOR”

Devlet okullarında güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve yardımcı personel eksikliğinin uzun süredir devam ettiğini anımsatan Bebek, buna karşın vakıflar tarafından düzenlenen faaliyetler için kamu binalarının ve kaynaklarının kullanılmasına tepki gösterdi.

“Devlet, bir yandan okullardaki güvenlik ve temizlik personeli eksikliğini ‘ödenek yok’ gerekçesiyle görmezden geliyor, diğer yandan milyonlarca liralık kamu kaynağını ideolojik faaliyetlere tahsis etmekten çekinmiyor” diyen Bebek, kaynakların öncelikle devlet okullarının temel ihtiyaçlarına ayrılması gerektiğini söyledi.

Bebek, hesaplamaya konu olan kaynakla yaklaşık 15 bin 672 güvenlik personelinin okullarda istihdam edilebileceğini, yüz binlerce öğrenciye ücretsiz yemek verilebileceğini, yeni devlet okulları yapılabileceğini ve depreme dayanıksız eğitim binalarının yenilenebileceğini dile getirdi.