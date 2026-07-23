TÜGVA yaz okulunda çocuklara AKP’li başkan için video çektirildi: 'Yorum yaparsa dondurma...'

TÜGVA yaz okulunda çocuklara AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’e seslenen bir video çektirildi. Kamuya ait Efeler İmam Hatip Ortaokulunda kaydedilen görüntüler, çocukların siyasi amaçlarla kullanıldığı ve eğitimin tarafsızlığı ilkesinin ihlal edildiği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında düzenlediği yaz okullarına ilişkin tartışmalar sürerken Aydın’dan tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler, TÜGVA’nın Aydın’ın Efeler ilçesindeki Efeler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlediği yaz okulu programında kaydedildi. Görüntülerde bir grup çocuğun, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’e seslenmek üzere siyasi içerikli bir mesajı topluca söylediği görüldü.

ÇOCUKLARA AKP’Lİ BAŞKANA ÇAĞRI YAPTIRILDI

Videoda çocuklar hep birlikte şu ifadeleri kullandı: “AK Parti İl Başkanımız Mehmet Erdem bu videoya yorum yaparsa TÜGVA İl Başkanımız Umut Özcan bizlere dondurma ısmarlayacak.”

Çocukların, kamuya ait bir okulda düzenlenen kurs sırasında AKP İl Başkanı’na yönelik video çekiminde kullanılması, okulların siyasi propaganda alanına dönüştürüldüğü yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Mehmet Erdem’in AKP Aydın İl Başkanlığı görevini yürüttüğü, Umut Özcan’ın ise TÜGVA’nın resmi internet sitesinde Aydın İl Temsilcisi olarak yer aldığı görülüyor.

TÜGVA YAZ OKULLARI KAÇ OKULDA DÜZENLENİYOR?

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin paylaştığı verilere göre vakıf, 2026 yılında 81 il ve 490 ilçedeki 4 bin 386 kamu okulunda yaz okulu düzenliyor. Programlarda 18 bin 546 eğitmenin görev aldığı ve başvuru sayısının 563 bine ulaştığı açıklanmıştı. TÜGVA’nın 6 Temmuz 2026 tarihli ilk açıklamasında ise yaz okullarının 81 ilde başladığı ve yaklaşık 550 bin öğrencinin başvuru yaptığı duyurulmuştu. Vakfın açıklamasına göre programlarda Kur’an kursu, temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra spor, oyun ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

KAMU OKULLARINDA VAKIF FAALİYETLERİ TARTIŞILIYOR

TÜGVA’nın yaz okulu faaliyetleri, vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve süresi 2030 yılına kadar uzatılan işbirliği protokolü kapsamında kamu okullarında yürütülüyor.

Protokol doğrultusunda devlet okullarındaki derslik, atölye ve salonlar vakfın faaliyetlerine açılırken eğitimci ve personelin de Milli Eğitim Bakanlığı birimleriyle koordinasyon içinde belirlendiği belirtiliyor.

TÜGVA’nın binlerce kamu okuluna ulaşması; okul binaları, elektrik, su, temizlik, personel ve diğer kamu olanaklarının vakıf faaliyetlerinde kullanılmasını Cumhuriyet gündeme getirmişti.

"OKULLAR SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA ALANI DEĞİLDİR"

Görüntülere Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek’ten de tepki geldi. TÜGVA yaz okulları üzerinden siyasi parti temsilcilerinin öğrencilerle buluşturulmasının eğitimin tarafsızlığı ilkesini zedelediğini belirten Bebek, “Okullar hiçbir siyasi partinin propaganda alanı değildir. Çocuklar siyasetin öznesi ya da aracı haline getirilemez” ifadelerini kullandı. Eğitimin görevinin belirli bir siyasi anlayışı benimsetmek değil; özgür düşünen, sorgulayan ve eleştirel bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Bebek, okulların tüm siyasi müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.