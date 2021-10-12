TÜGVA'nın 'paralel yapılanma' belgeleri sızdırıldı

12 Ekim 2021 Salı, 13:38

TÜGVA, ‘FETÖ’nün yaptığı gibi kamu kurumlarına kendi liselerindeki kişileri ‘atama’ iddiaları ile gündeme geldi.

İktidarı arkasına alan TÜGVA, ATM memurluğu ve kamuya ait alanları işgal etmekle gündemden düşmezken, bu kez de devlet kadrolarına atadıkları listeler ile gündeme geldi.

Yöneticiliğini şu an İbrahim Beşinci’nin yaptığı TÜGVA’nın, FETÖ yapılanmasında olduğu gibi kamu kurumlarını istedikleri isimler ile doldurduğu iddia edildi.

‘FETÖ’ davalarında olduğu gibi bu olayı da ‘paralel devlet yapılanması’na benzeten gazeteci Metin Cihan, daha önce TÜGVA’da olan ama sonrasında istifa eden bir isimden gelen e-postayı sosyal medyadan paylaştı.

Atanmak isteyen kişilerin TÜGVA ile iletişime geçip istediği kurumlara atanabildiğini iddia eden kişi, Cihan’a bu listelerin fotoğraflarını da attı.

Söz konusu belgelerde atanmak isteyenlerin kimlik bilgilerinin ve atanmak istedikleri kurumların listesi de yer aldı.

e-postayı atan kişi ise şu iddialara yer verdi:

“TÜGVA’nın kullanmış olduğu ERP adında telefona indirilen bir program vardı. Sonrasında bu program bozuldu ve milyon kişinin kimlik bilgileri kimin eline geçti belli olmadı. Bu program nüfus sistemine bağlıydı. Kişinin TC’sini yazınca tüm bilgileri çıkıyordu. Ben de zaten o zaman vakıftan ayrılma kararı verdim.

TACİZ İDDİALARI DA VAR!

Bu adrese bağlı bir link olurdu o link bir seferlik gönderilir kişi atanmak istediği bilgileri buraya girerdi. Sonra bu liste Esad Erdoğan, Enes Eminoğlu, İsmail Emanet ve Faruk Duruş’un yaptığı değerlendirmenin ardından yukarıya gönderilirdi. Bu listelerden birçoğu atanırdı. Benim gönderdiğim sadece bir kısmıdır. Bu mail de bir kıza yapılan taciz yazışması da var. Şu anda bu işleri teşkilata bakan İbrahim Beşinci ve ekibi yürütüyor, illerden verileri toplayıp işlem yapıyorlar. İbrahim daha önce bağcılar belediyesinden maaş alıp işe gitmemesiyle gündem olmuştu. Vakıfta görev yapanların hepsi bir kurumda çalışıyor. Hepsini yazacağım.”

‘ADETA PARALEL DEVLET YAPILANMASI’

Belgeleri paylaşan Cihan şu sözlere yer verdi:

“TÜGVA belgelerini gazete haberi yapsaydım ‘paralel devlet yapılanması’ başlığı atardım. Din istismarına dayalı ordu, emniyet, yargı kadrolaşması başta olmak üzere, FETÖ diye anlatılan ne varsa, tamamı bunlarda da var. Üstelik kişilerin kaydı tutulmuş. Kimlik numaralarına kadar. Excel listesi aslında daha uzun. Görsel olarak paylaşabilmek için bir kısmını aldım. Umarım okunabiliyordur. İsimlere, kimlik numaralarına, telefonlara bant çektim ama bu listelerin başka ellerde de olduğuna eminim. Bugün torpiliyle mutlu olanlar, yarın zor zamanlar geçirebilir.”

İşte o belgeler:

TÜGVA NEDİR?

2014'te kurulan TÜGVA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olması, il temsilciliği açılışlarının bizzat Bilal Erdoğan ve AKP temsilcilerinin katılımıyla yapılması ve AKP'li isimlerin katılımıyla etkinlikler düzenlemesi nedeniyle sık sık "AKP'nin gençlik yapılanması" olduğu ve "AKP'nin gençlik içinde örgütlenmesi amacıyla kurulduğu" eleştirilerinin hedefi oldu.

Vakfın başkanlığını Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarından İsmail Emanet yapıyor. 1983 Fatih doğumlu İsmail Emanet, vakfın hedefini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkini şu söylerle özetliyor:

“Tarihe bakıldığında aslında biz medeniyet olarak bir vakıf medeniyetiyiz. Yani şehirleri bile vakıflar üzerinden kurmuşuz. Bu özelliğimizi yeniden canlandırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da bunun üzerine daha çok yoğunlaşıyor."