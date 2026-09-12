TÜİK’in taşıt kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiası: 4 ihale, tek isim!

Açıkladığı tartışmaları veriler ile eleştirilerin merkezinde olan TÜİK, bu kez de taşıt kiralama ihalelerine ilişkin usulsüzlük tartışmalarıyla gündeme geldi. Buna göre; 28 Ocak 2022 ile 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında TÜİK Başkanlığı yapan ve eski AKP Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in damadı olduğu kamuoyuna yansıyan Erhan Çetinkaya döneminde, daha önce bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen ihaleler merkezden yapılmaya başlandı.

Bu süreçte 2’si pazarlık usulü olmak üzere 4 farklı taşıt kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihalelerin tamamını, eski AKP milletvekili aday adayı olan ve kamu kurumlarından aldığı ihalelerle bilinen Mehmet Kaya’nın “Carpartner” ve “Kayatur Filo” adlı şirketleri kazandı.

Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 522 milyon lirayı aştı. İhalelerin, işin başlamasına kısa süre kala yapıldığı, ayrıca şartnamelerin dar kapsamlı belirlendiği, böylece çok sayıda firmanın ihaleye katılamadığı iddia edildi.

YÖNETİCİLERE LÜKS ARAÇ!

İhale şartnamelerinde yer alan yerli menşeli araç kullanılması şartına karşın genel müdür, daire başkanı ve benzeri üst düzey yöneticilere yabancı menşeli üst segment lüks araçlar tahsis edildiği, bu durumun firmaya avantaj sağladığı, üst segment lüks araçlardan kaynaklanan maliyet farklarının başka gider kalemlerine yansıtıldığı ve böylece kurumun zarara uğratıldığı da öne sürüldü.

“Fabrika çıkışı M sınıfı” olması öngörülen minibüsler yerine ise şartnameye aykırı şekilde yük ve eşya taşımacılığı amacıyla üretilen “N sınıfı araçların” modifiye edilerek kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca yine şartnameye aykırı olarak, son ihaleye katılan ancak geçersiz teklif veren “BGR Filo” adlı firmanın araçlarının da iş kapsamında kullandığı ileri sürüldü.

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması sitemiyle önceki gün TBMM’ye soru önergesi verdi. Öztürk önergesinde; araçların plaka, marka, model ve araç sahibi ile kayıtlı oldukları firmaların ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerinin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Öztürk, iddiaların doğru olup olmadığını sorduğu önergesinde, özetle şu soruları yöneltti: “Söz konusu ihalelerde teknik şartnameye aykırılık tespit edildi mi? İddialara konu uygulamalar nedeniyle TÜİK’in herhangi bir kamu zararı ile karşı karşıya kalıp kalmadığı konusunda inceleme veya denetim yapıldı mı?”