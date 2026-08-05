Tüketici hakem heyetine e- Devlet'ten nasıl başvurulur? Gerekli belgeler ve 2026 sınırı

Pazardan, mağazadan ya da internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazen beklentilerimiz karşılıksız kalabiliyor. Arızalı çıkan elektronik aletler, defolu kıyafetler veya taahhüt edildiği gibi sunulmayan hizmetler tüketicilerin en sık yaşadığı mağduriyetlerin başında geliyor.

Satıcı firmalarla yaşanan anlaşmazlıklarda çözümsüz kaldığınızı düşündüğünüz an imdadınıza Tüketici Hakem Heyetleri yetişiyor. Eskiden saatlerce sıra beklenen veya evraklarla uğraşılan bu süreç, artık e-Devlet entegrasyonu sayesinde ev konforunda birkaç dakika içinde çözülebiliyor.

Peki, tüketici hakem heyetine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? Başvuru esnasında hangi belgelerin yüklenmesi gerekir ve 2026 yılı için belirlenen güncel parasal sınır ne kadardır? İşte hakkınızı yasal yollarla aramanız için bilmeniz gereken tüm ayrıntılar