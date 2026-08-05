Tüketici hakem heyetine e- Devlet'ten nasıl başvurulur? Gerekli belgeler ve 2026 sınırı

Pazardan, mağazadan ya da internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazen beklentilerimiz karşılıksız kalabiliyor. Arızalı çıkan elektronik aletler, defolu kıyafetler veya taahhüt edildiği gibi sunulmayan hizmetler tüketicilerin en sık yaşadığı mağduriyetlerin başında geliyor.
Satıcı firmalarla yaşanan anlaşmazlıklarda çözümsüz kaldığınızı düşündüğünüz an imdadınıza Tüketici Hakem Heyetleri yetişiyor. Eskiden saatlerce sıra beklenen veya evraklarla uğraşılan bu süreç, artık e-Devlet entegrasyonu sayesinde ev konforunda birkaç dakika içinde çözülebiliyor.
Peki, tüketici hakem heyetine e-Devlet'ten nasıl başvurulur? Başvuru esnasında hangi belgelerin yüklenmesi gerekir ve 2026 yılı için belirlenen güncel parasal sınır ne kadardır? İşte hakkınızı yasal yollarla aramanız için bilmeniz gereken tüm ayrıntılar
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU SINIRI
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda her yıl enflasyon ve yeniden değerleme oranlarına göre yeni parasal sınırlar belirlenmektedir. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırı 186.000 TL olarak güncellendi.
Eğer satıcı ile yaşadığınız uyuşmazlığın parasal değeri 186.000 TL'nin altındaysa, doğrudan İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmanız yasal bir zorunluluktur. Değeri 186.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar için ise heyete başvuru yapılamaz; bu tutarı aşan dosyalarda öncelikle zorunlu arabuluculuk müessesesine başvurulmalı, uzlaşma sağlanamaması halinde Tüketici Mahkemesi'nde dava açılmalıdır.
E-DEVLET'TEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde, şikayet sürecini başlatmak oldukça basit. Tüketicilerin büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen elektronik başvuru adımları şu şekildedir:
1.Sisteme Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle (veya desteklenen diğer yöntemlerle) www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
2.İlgili Hizmeti Bulun: Arama bölümüne "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" yazarak Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu hizmet sayfasına ulaşın. Bu hizmet sizi doğrudan Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) yönlendirecektir.
3.Başvuru Formunu Doldurun: Satıcıya ait bilgileri (unvan, vergi no vb.), uyuşmazlığın tarihini ve şikayet bedelini sisteme girin. Yaşadığınız sorunu kronolojik olarak açıkça anlatın ve "bedel iadesi", "ücretsiz onarım" veya "ürün değişimi" gibi kanuni taleplerinizden birini açıkça belirtin.
4.Belgeleri Ekleyin ve Başvuruyu Onaylayın: Şikayetinizi ispatlayacak evrakları (fatura, fotoğraf vb.) sisteme yükleyerek başvuru işleminizi tamamlayın.Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Haklı olduğunuzu kanıtlayabilmek için başvuru dosyanıza iddialarınızı destekleyici deliller eklemeniz şarttır.
Sisteme PDF veya görsel olarak yükleyebileceğiniz temel belgeler şunlardır: Uyuşmazlığa konu olan işleme ait fatura, alışveriş fişi veya yazar kasa fişi. Ürünün garanti belgesi ve yetkili servis formları. İnternet alışverişlerinde sipariş onay belgesi veya mesafeli satış sözleşmesi. Ödemeyi doğrulayan banka dekontu veya kredi kartı slibi. Satıcı ile aranızdaki e-posta veya mesaj yazışmaları, kargo teslim belgeleri ve üründeki ayıbı net bir şekilde gösteren fotoğraflar veya video kayıtları.
BAŞVURU SONUCUMU VE DOSYA DURUMUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Dosyanızın hangi aşamada olduğunu e-Devlet üzerinden "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" menüsüne girerek TÜBİS ekranından dijital olarak adım adım takip edebilirsiniz. Karar çıktığında taraflara resmi olarak tebliğ edilmektedir.