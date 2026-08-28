Tüketici örgütleri, hakem heyetlerinin sayısının azaltılmasına tepki gösterdi: Adalet uzaklaştırılıyor

Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla “Tüketici Hakem Heyeti” sayısı 211’den 170’e düşürüldü. Tüketici örgütleri ise büyükşehirlerdeki merkezileştirme ve heyetlerin azaltılmasına tepki gösterek kararın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan TükoDer İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Av. Fatih Kurdoğlu, öncelikle düzenlemenin özellikle ekonomik olarak daha zayıf durumda bulunan tüketicilerin haklarını aramasını güçleştireceğine dikkat çekti. Bu heyetlerin yurttaşın günlük yaşamında karşılaştığı sorunlarda önemli bir başvuru yolu olduğunu vurgulayan Kurdoğlu, şöyle devam etti: “Tüketici hakem heyetleri, Türkiye’de adaletin halka en yakın yüzüdür. Mevcut uygulamada yurttaş, satın aldığı ayıplı bir ürünle ilgili şikâyetini kendi ilçesindeki hakem heyetine kolayca iletebilmekteydi. İlçelerdeki karar alma mekanizmalarının kapatılması, adalet hizmetinin yurttaştan uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Merkezileşmenin, satıcı karşısında zaten zayıf olan tüketicinin hak aramadan caymasına neden olacağı açıktır. Adalet yurttaştan uzaklaştırılıyor.”

Ayrıca heyetlerin sayısının azaltılmasının mevcut heyetlerin iş yükünü de artıracağını savunan Kurdoğlu, “Bu karar süreçlerini de uzatacak. Satıcı ve sağlayıcıların, tüketiciye göre güçlü olduğu bir ortamda, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un ruhuna uygun olarak tüketicilerin korunmasını sağlayan heyetlerin sayısının azaltılması kabul edilemez. Tüketici hakem heyetlerinin sayılarının azaltılması kabul edilemez. Bu uygulama vatandaşın değil, sermayenin yararına olacaktır” dedi.