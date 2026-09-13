AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını belirterek yakın koruma talebinde bulundu. Peki, Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

Tülay Baydar Bilgihan 1979 yılında Ağrı'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Üç yıllık staj döneminde henüz 21 yaşındayken Balıkesir'in Gömeç ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Asaleten ilk olarak Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine atandı. 2004 yılının başında Köprüköy kaymakamı oldu. Köprüköy'de yeşil kart çalışmalarıyla birlikte okuma yazma seferberliği de başlattı. 2005-2007 yılları arasında Hekimhan kaymakamlığı yaptı. İngiltere'ye giderek Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevindeyken, 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atandı.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN'IN ÖZEL HAYATI

Tülay Baydar Bilgihan, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk annesidir.