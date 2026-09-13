Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?

Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?

13.09.2026 14:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?

AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, yurttaşların şikâyetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığını öne sürerek, Ankara Valiliği’ne yakın koruma talebinde bulunduğunu duyurdu. Peki, Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını belirterek yakın koruma talebinde bulundu. Peki, Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli?

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

Tülay Baydar Bilgihan 1979 yılında Ağrı'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Üç yıllık staj döneminde henüz 21 yaşındayken Balıkesir'in Gömeç ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Asaleten ilk olarak Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine atandı. 2004 yılının başında Köprüköy kaymakamı oldu. Köprüköy'de yeşil kart çalışmalarıyla birlikte okuma yazma seferberliği de başlattı. 2005-2007 yılları arasında Hekimhan kaymakamlığı yaptı. İngiltere'ye giderek Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevindeyken, 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atandı.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN'IN ÖZEL HAYATI

Tülay Baydar Bilgihan, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk annesidir.

İlgili Konular: #burdur valisi #Tülay Baydar Bilgihan

İlgili Haberler

Meriç Demir Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ne iş yapıyor?
Meriç Demir Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ne iş yapıyor? Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir'in boşanma kararı aldığı açıklandı. İkilinin avukatları, sürece ilişkin basın yasağı ve gizli celse talepli dava açılmasına rağmen mahremiyetin korunmasının mümkün olmadığını belirterek, açıklama yapmak zorunda kalındığını kaydetti. Peki, Meriç Demir Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ne iş yapıyor?
Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?
Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, son dönemde gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Fıçı’nın hayatı ve siyasi kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Saniye Bora Fıçı kimdir? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında?
Muhammed Yarız kimdir? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız kaç yaşında, nereli?
Muhammed Yarız kimdir? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız kaç yaşında, nereli? Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Birevim Başkan Vekili olarak gündeme gelen Muhammed Yarız'ın hayatı, kariyeri ve hakkındaki hukuki iddialar merak konusu oldu. Peki, Muhammed Yarız kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Muhammed Yarız hakkında merak edilenler...