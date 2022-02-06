Tüm birikimiyle aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü

06 Şubat 2022 Pazar, 09:45

Amasya'daki olay, dün Yüzevler Mahallesi Halkalı Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası Mehmet Havza, geçen hafta eşinin ziynet eşyalarını da bozdurup, uzun süredir çalışarak yaptığı birikimiyle 105 bin TL'ye ikinci el otomobil satın aldı. Havza'nın birkaç kez kullandığı otomobilin üzerine, önüne park ettiği metruk binanın balkonu çöktü. Otomobilde büyük hasar oluştu. Parası yetmediği için kasko yaptıramayan Havza, şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi.

'BİNA YIKILSIN, ETRAFA ZARAR VERECEK' DEMİŞLER

Olayı anlatan Mehmet Havza, "Gürültüye dışarı çıktığımda aracımın üzerine yukarıdan evin balkonunun uçtuğunu gördüm. Bilmiyorum, ne yapacağım. Aracımı yeni almıştım, 1 hafta olmuştu. Ev sahibinin umursamazlığından dolayı balkon yıkıldı daha önceden de dilekçelerimiz mevcut. 'Bu bina yıkılsın yoksa etrafa zarar verecek' dedik. Sahip çıkan olmadı. Bu zararımın karşılanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.