Tunç Soyer'den cezaevinden mesaj: ‘Çıkınca mücadeleye devam edeceğim’

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Soyer'in mesajı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Nazım Hikmet’in Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler şiirinden alıntı yapan Soyer mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğuyoruz, büyüyoruz. Yaşarken hayatımızda bir 'mana' arıyoruz. Hayatta kalmak bile kolay değilken mana aramak zor elbette. Bulduğumuzu düşününce, peşinden koşuyor, mutluluğun orada olduğuna inanıyoruz. Ona ulaşmak için güce ihtiyaç duyuyor, gücümüzü korumaya çalışıyoruz. Kaynağını onurumuzdan, enerjisini toplumdan alıyorsak, o yolculuktaki acılar, hasretler, başarısızlıklar ya da yenilgiler 'mana'ya anlamını kaybettirmiyor. Hatta, betona gömüldüğümüzü düşünenler çıksa da, erdemlerimiz, sevdiklerimiz, sevgimiz, umutlarımız eksilmiyorsa tohum gibi yeniden filizlenip doğabiliyoruz.

Şanslıyım; hayatımın anlamının nerede olduğu çok erken buldum ve hiç tereddütsüz, onun için mücadeleden vazgeçmedim. Hayat, heyhat! 14 aydır hapisteyim. Çıkınca, gücümü arttırmış olarak mücadeleye devam edeceğimi biliyorum, 'yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir.' Siz, siz olun, hayatınızı anlamlı kılanın ne olduğundan emin olun, peşinden hiç ayrılmayın..! Sağlıcakla kalın."