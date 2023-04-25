Tunç Soyer, İZSU’nun 100 dev projesini açıklayacak

İZSU Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılı içinde 100 dev projeye imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 27 Nisan Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek tanıtım etkinliğinde şehrin geleceğini şekillendirecek projeleri tek tek açıklayacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:53
Tunç Soyer, İZSU’nun 100 dev projesini açıklayacak
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Son 4 yılda altyapı alanında rekor maliyetlerle kent tarihinin en büyük yatırımlarını başlatan İZSU Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında çıtayı daha da yükseltmeye hazırlanıyor. İZSU, 2023 yılı içinde başlayan ve tamamlanması planlanan 100 projeyi kamuoyuyla paylaşacak.

İçme suyu, atık su, suyun geri kazanımı, enerji üretimi ve dirençli bir kent oluşturulması gibi başlıklar altında hazırlanan projeler 27 Nisan Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Başkan Tunç Soyer tarafından kamuoyuna açıklanacak.

İzmir’in geleceğine yön verecek 20 milyar liralık yatırım paketinin duyurulacağı “Cumhuriyet’in 100. Yılında İZSU’dan 100 Proje” başlıklı lansman saat 14:00’te başlayacak.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU

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