Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu davası bugün görülüyor

Kamuoyunda ‘kooperatif davası’ olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 11’i tutuklu toplam 65 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Gökçe Gökcen, Murat Bakan, Aylin Nazlıaka ile CHP'li milletvekilleri Seda Kaya Ösen, Mahir Polat, Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç, Salih Uzun, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Şenol Aslanoğlu'nun eşi duygu Soyer ve belediye başkanları da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP EDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturmasında tutuklanan aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da sanıklar arasında yer aldığı davanın ilk duruşmasını Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde takip ediyor.

SOYER'İN AVUKATI: DAVA İZMİR'DE GÖRÜLMELİ

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının kimlik tespitinin zardından, tutuklu sanıklar savunmalarını yapmaya başladı.

Duruşmada söz alan Soyer'in avukatı Murat Aydın, "Aliağa'dayız ama siz İzmir Ağır Ceza Mahkemesisiniz. Aliağa'ya, Menemen bakıyor. Siz coğrafi olarak bile yetkili değilsiniz. O yüzden bu davanın İzmir'de görülmesini talep ediyoruz. Bu davanın Şakran'da olduğundan kimsenin haberi yoktu. Resmi olarak tebliğ edilmedi. Yargılama kolektif bir işlem. Bu yargılamaya olağanüstü görüntüsü vermemek lazım. Bizim talebimizi kabul edin, hiç değilse reddedin ama bir karar verin" dedi.

ESKİ GENEL SEKRETER BARIŞ KARCI: KAMU ZARARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Tutuklu sanık eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ise "18 yaşından beri memurum. 20 yıldır İZBB'de çalışıyorum. 18 yılı yönetici olarak çalıştım. 2 yıl genel sekreterlik yaptım. Şimdi daire başkanı kadrosunda çalışıyorum. Görev yaptığım dönemde büyük projeler ve bütçe yönetiminde görev aldım. Bugüne kadar hiçbir adli durumum olmadı. İlk defa bir ceza yargılaması geçiriyorum. Yapmadığım bir şeyi anlatmanın üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

"Biz Sayıştay'ın kararlarını dikkate aldık. İZBETON olarak devam eden bir kooperatif hakkında geri dönük karar aldık. Ve bu hukuki bir durum. Sayıştay'ın önerisi de bu. İZBETON'un kooperatiflere yetki devri konusunda bir sorun yok. Bize verilen kurallara göre kararlar aldık. Yetki devri yapılarak şirketler yönetiliyor. Şeffaf şekilde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak bu işlemler yapılıyor" diyen Karcı, savunmasına şöyle devam etti:

"Yetki devri ve yönetim kurulu kararı dışında kendimle ilgili bir iddiaya rastlamadım. Kamu zararından bahsediliyor. Ama bu gerçeği yansıtmıyor. Olasılıklar üzerinden zarar iddiası var. Bu tespit neye dayandırılıyor. Kira yardımı diye adlandırdığımız, arsalarını teslim edenlere belediye meclis kararı ile belirlenen bir kira yardımında bulunuyor. Eğer inşaatlar zamanında bitirilemezse, bu kira yardımı yapılıyor. Buradan bir tespit yapılıyor. Zarar tespiti için inşaatların bitirilip bitirilmediğinin tespiti lazım. Yeni belediye yönetimini, bu kooperatif inşaatlarının bitirilmesi yönünde kararlar alıyor. İyi niyet protokolleri de imzalanıyor."

Bir kamu zararı olması halinde Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Karcı, tahliyesini istedi.