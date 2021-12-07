Tuncay Özkan'dan olay yaratacak Fetullah Gülen iddiası

07 Aralık 2021 Salı, 19:19

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı. AKP, İYİ Parti, MHP, HDP’nin ardından son grup olarak CHP Grubu konuşmalarına geçildi.

Bugünün genel değerlendirmesini CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptı. Özkan, şöyle konuştu:

“ÇÜRÜDÜNÜZ"

‘Çürüyen her şey düşer’ demiştim, geçen bütçede. Çürüdünüz ve düştünüz. Şimdi anlamışsınızdır. O zaman çok kavrayamamıştınız. Bu bütçe düştüğünüzün bütçesidir. Bugün konuştuğumuz şey, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi değildir. Çürüyen sistemin, yok olan ahlakın sayısal verilerinden başka bir şey değildir. Siz halkımıza bu bütçeyle açlık, yokluk dışında hiçbir şey vadetmiyorsunuz. Çürüdünüz, düşeceksiniz, o mukadder sondan kaçınmanız mümkün değildir.

AKP ZENGİN VE ELİTLERİN PARTİSİDİR

Bu bütçe, bütün bunlar yüzünden saray iktidarının veda bütçesidir. Saray, halkı döviz cinsinden satmıştır. Tercihini garip gurebadan değil sömürüden para babalarından yana koymuştur. Ağır şiddet eğilimi bu tercihin doğal sonucudur. AK Parti artık zengin ve elitler partisidir. Artık hiçbir şey değildir. Çürümüş sisteme namuslu bir stajyer olarak başlayan o arkadaşlar, bugün kaynağı olmayan milyonlarla, pudra şekerleriyle kafa yapıp milletimizle alay etmişlerdir.

"SARAY ARTIK ZENGİN MUTFAĞI OLMUŞTUR"

Saray artık zenginin mutfağı olmuştur. Saray zenginlerle oturup kalkılan bir sofradan başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz halkımıza gönlümüzü açtık. Helal ekmeğimizle, ahlakımızla varız. Davet ediyoruz. Bu davet bizim.

Keşke oligarşiye yenik düşmeseydiniz. Geçti. Sarayda sadece bir kişi, tek adam, bütçe dahil her şeye karar veriyor. 27 bin imzanın tek sorumlusu o. Sadece bir kişi 27 bin imza atıyor. Bu ucube rejimin bütçesi yapılabilir mi? ağustos ayına kadar 163 milyar dolar borç ödenecek. Cari açık 40 milyar dolar. Bunları yüreğim yanarak söylüyorum. 1 trilyon 750 milyar liralık bütçeyi getirdiğinizde dolar 9 liraydı, bugün 14 lira oldu.

"AÇIZ AÇ’ DİYE BAĞIRAN BİR SARAY DÜZENİMİZ VAR"



Orta Vadeli Planlar, vaatler bütünüydü. Daha açıklandığı gün yok oldu. Bugün yoktur, geçersizdir, hükümsüzdür. Orta Vadeli Plana göre öngörülen dolar kuru 9.7. Bugün tam 14 lira. Böylesi bir ortamda 2022 bütçesini görüşmek anlamsızdır. Çünkü plan yoktur, gerçekliği yoktur. Gerçek olan şey içine düştüğümüz derin yoksulluktur. Bugün içine düştüğümüz şey derin yoksulluktur. Okullarda çocuklarımız aç. ‘Açız aç’ diye bağıran bir saray düzenimiz var. Size soruyorum. Bu bir bütçeyse, Sayın Engin Altay siz bir öğretmensiniz, arkadaşlarımız önerge versin destekleriz, okul destekleme programını niye başlatmıyoruz? Neden çocuklarımızın açlığı ile mücadele etmiyoruz. Madem böyle bir bütçen var.

"SÜT YARDIMINI YASAKLAYAN BUNLARDIR"

(AKP sıralarından gelen “var, yalan söylüyorsun” ifadelerine) Nerede var? Senin çocuklarının gittiği okulda var evet, fakir fukaranın gittiği okullarda yok. Yazık. Senin dünyadan haberin yok. Bu arkadaşı millete şikâyet ediyorum. Bir ulusun açlığıyla böyle dalga geçilmez. Her şeyin palavra. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi bu bir kumpas bütçesidir. Bu halkın hakkını ve hukukunu bu arkadaşlara, palavracılara yedirmeyeceğiz. Birbiriyle açlık yarıştıran… Yalan senin söylediğin şey. Ben bu milletin çocuğuyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin süt yardımını yasaklayan bunlardır. Hiç mi yoksulluk görmediniz, hiç mi açlık görmediniz. Marketlerde bile bebek mamasına kilit, yağa kilit… Devlet çökmüştür.

"HENRİ BARKEY’İN EVİNDE NE GÖRÜŞTÜ?"

Devlet çökmüştür. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 20 yıl önce Türkiye’ye getirdiği Abdullah Öcalan cezaevinde. Kaçırılan iki tane daire başkanımız var. Birisi içerde, birisi dışarda mücadele ile sorumlu, ne oldu bu çocuklara? (AKP sıralarına dönerek) Neye gülüyorsun? Çok mu keyifli bir şey? Sizin canınınız yanmıyor, benim canım yanıyor. Murat Mercan, Amerika’da büyükelçi yapıldı. Siyasetleştirilen bürokrasi, maalesef canına okudu Türkiye’nin, siyasetin içine düşürülen bürokrasi. Murat Mercan, Fetullah ile görüşüyor. Henri Barkey, darbenin planlayıcısı. Amerika’nın Türkiye’deki Fetullahçılara yardım ettiği adamı. Darbeden önce Türkiye’de diyordunuz. Henri Barkey’in evinde ne görüştü, Murat Mercan. Ne konuştular? Murat Mercan ile o görüşmenin tutanakları devletin arşivinde var mı? Henri Barkey ne dedi ona? Niye Fetullahçılarla bir görüşme var? 15 Temmuz şehitlerinin mezarda, ruhları sızlar. Yazıktır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Meslekten bir diplomat olsaydı, bunu yapmazdı. Notları da devletin arşivinde olurdu.

"O KAPILAR HALKA AÇILACAK"

Türkiye’nin teslim alınan bürokrasisini liyakat üzerinden yeniden kuracağız. Biz umutsuzluk dergahı değiliz. Liyakat üzerinden yeniden kuracağız. Hiçbir hukuksuzluğa göz atmayacağız. Sizin bürokratik oligarşinizi yıkacağız. Kokuşan bürokrasiyi sokağa taşmasın diye TÜİK’in kapılarını sıkı sıkıya kapatabilirsiniz, ne fayda? O kapılar halka açılacak. Çürüyen sistem, milletin oyları ile temizlenecek. Milletten kaçırdıklarını, çaldıklarını biz millete teslim edeceğiz. Herkese hak ettiğini vereceğiz. Telafi edeceğiz. Milletimize sözümüzdür.”

AKP SIRALARINDAN ADETA KAHKAHALAR



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP sıralarından gelen tepkilere karşı söz alarak, “Şuna çok üzüldüm. Burası TBMM. Tartışırız ederiz. Sayın Tuncay Özkan, ‘iki vatan evladı MİT mensubumuz kaçırıldı. Bir üzüntüsünü dile getirdi. AKP sıralarından adeta kahkahalar, bu beni incitti” dedi.