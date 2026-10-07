Tunceli'de mahkeme kararına 'kayyım' engeli: İşçiler 640 gündür işsiz!

Tunceli Belediyesi’nde görev yapan 9 işçi 31 Aralık 2024, 4 işçi ise 24 Mart 2025 tarihinde işten çıkarıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda belediye çalışanının da zorunlu olarak emekliliğe sevk edildiği belirtildi.

İşten çıkarılan işçiler, işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. Yerel mahkemenin işçilerin işe iadesi yönündeki kararının ardından dosya istinafa taşındı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. İşçiler ise mahkeme kararına rağmen görevlerine başlatılmadıklarını belirterek, kararın uygulanmasını istedi.

“İŞİMİZE VE EKMEĞİMİZE YENİDEN KAVUŞMAK İSTİYORUZ”

Tunceli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere bağlama eğitimi veren Zeynep Kılıç, işten çıkarılma sürecinin ardından hukuk mücadelesi başlattıklarını belirterek, mahkeme kararının uygulanmadığını söyledi.

Kılıç, şunları söyledi:

“İşimizden haksız bir şekilde çıkarıldık. Buna karşı burada yerel mahkemeye işe iade için başvuruldu. Yerel mahkeme bizi haklı buldu ve işe iademize karar verdi. Ancak belediye yönetimi itiraz etti. Daha sonra yüksek mahkemeye gitti ve yüksek mahkemeden de olumlu sonuç geldi. Tekrar işe iade edildik ama şu an verilen karar uygulanmıyor.

Biz işimizi, ekmeğimizi tekrar geri istiyoruz. Ben Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çocuklarımıza bağlama dersi veriyordum. Yetişkinler de olmak üzere her yaştan insan geliyordu. Fazlaca öğrencimiz vardı. Bir dönemde 150 öğrenci o kapıdan içeri girdi. Bir haftada ben 150 öğrenciye ders veriyordum orada.”

“640 GÜNDÜR İŞSİZ BİR ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tunceli Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Ali Mükan ise işten çıkarılan çalışanların kentte uzun süredir işsiz bırakıldığını belirterek, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Mükan, şöyle konuştu:

“Şimdi biz şunu söylemek istiyoruz: 640 gündür bu kentte işsiz bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bu kent göç veren bir kent. Gerçekten de işin olmadığı, son bir yılda 7 bin 500 insanın göç ettiği bir yer. Bunun nedenlerinden biri de işsizlik. Bizler de kentimizi seviyoruz ve kentimizi terk etmek istemiyoruz. Geçmiş dönemde, daha 2 yıl önce, kesinleşmiş mahkeme kararıyla 30'un üzerinde arkadaşımız geri dönmüştür. 2 yıl önce hukuk vardı da 2 yıl sonra neden hukuk yok?

Yani bu kentte neden hukuk yok? Her hafta hayırlı bir haber veriliyor. Asfalt plenti açılıyor, köylere asfalt getiriliyor, sıcak asfalt dökülüyor. Bu emekçi asfalt mı yiyecek? Bu emekçiler asfalt mı yiyecek? Bizler hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Dönem dönem oturma eylemleri yapıyorduk. Bizler de hayırlı bir haber veriyoruz; hakkımızı arayacağız, direnişe geçeceğiz ve oturma eylemine yeniden başlayacağız.”

“HUKUKUN VERDİĞİ KARARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Belediye bünyesinde çeşitli yaş gruplarına tiyatro eğitimi veren Yılmazcan Şare ise mahkemenin işçileri haklı bulduğunu belirterek, yöneticilerin mahkeme kararlarına uyması gerektiğini söyledi.

Şare, şu ifadeleri kullandı:

“İş mahkemesi de bizleri haklı buldu. Şimdi Türk hukukunda, ülkemizin hukukunun bizleri haklı bulması bizim işe iademizi gerektirir doğal olarak. Yani burada bence belediye yönetiminde olan kayyımın ya da yöneticilerin duygusal davranmaması lazım. Çünkü hukuk bana da lazım, yöneticilere de lazım, sokaktaki vatandaşlara da lazım. Herkese lazım. Ama sen hukuku, bireysel olarak ya da yönetici pozisyonundaysak, tanımamazlık yapıyorsak ve bu hukukun verdiği kararı görmezden geliyorsak ya da yok sayıyorsak, o zaman burada problemler oluşmaya başlar.

Diyoruz ya, hukuk herkes için lazım. Mevcut valimiz aynı zamanda belediyede kayyım. Valimizin halkla kurduğu bir diyaloğu var. Yani bir sosyal yapıyı destekleyen bir anlayışı var. Müziğe, sanata olan saygısı var. En azından biz medyadan böyle görüyoruz, böyle takip ediyoruz. Durduğu yer böyle olan ve halkın sevgisini kazanma gayretinde olan bir yöneticinin de, tahminim odur ki, aklıselim davranacağını ve hukuku hiçbir zaman yok saymadan, üst mahkemenin verilmiş olan bu kararına da saygı duyacağını ve buna riayet edeceğini düşünüyorum.”