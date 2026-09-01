Tunceli’de zemini kayan binada inceleme tamamlandı: Evlere dönüşe izin verildi

Tunceli Atatürk Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki binanın zeminde kayma meydana gelmiş, olayın ardından bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Bina sakinleri yaşanan olay nedeniyle bir süre evlerine girememişti.

BELEDİYEDEN YENİ AÇIKLAMA

Tunceli Belediyesi, yapılan teknik incelemelerin ardından bina sakinlerinin evlerine dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Atatürk Mahallesi’nde inşaat kazısı kaynaklı tedbiren boşaltılan binadaki teknik inceleme ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimizin ve ilgili kurumların sahada yürüttüğü incelemeler neticesinde vatandaşlarımızın evlerine dönmesinde teknik açıdan hiçbir sakınca bulunmadığı tespit edildi” denildi.

Sürecin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından da takip edildiği belirtilen açıklamada, “Süreci başından itibaren yakından takip eden Vali-Belediye Başkan V. Sn. Şefik Aygöl, bina sakinlerimizden İpek teyzemizi makamında ağırladı. Yapılan teknik kontroller ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Sayın Valimiz, komşularımızın içini rahatlatacak açıklamayı paylaşarak bina sakinlerinin bu akşam evlerine gönül rahatlığıyla dönebileceklerini belirtti. Sabır ve anlayışları için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz” ifadeleri kullanıldı.