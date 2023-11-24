Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
S.A’nın kullandığı 23 ACE 014 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, soğuk havada, engebeli arazide uzun uğraşlar sonucu yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
HAYATİ TELİKESİ YOK
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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