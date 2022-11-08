Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

08 Kasım 2022 Salı, 09:45

Meteoroloji'nin Tunceli merkez ve 7 ilçesi için yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu.

Kentin alçak kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök görüntülü sağanak yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağış nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

