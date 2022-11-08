Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tunceli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 09:45
Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Meteoroloji'nin Tunceli merkez ve 7 ilçesi için yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu.

Kentin alçak kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök görüntülü sağanak yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağış nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.


Tunceli Kar yağış

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