Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Tunceli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.
Meteoroloji'nin Tunceli merkez ve 7 ilçesi için yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu.
Kentin alçak kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök görüntülü sağanak yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlere kar yağdı.
Yağış nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.
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