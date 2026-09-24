Tünelde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 18.45 sıralarında T-26 Tüneli’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Artvin yönüne giden İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.
Kazada 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kamyonet sürücüsü İbrahim Y. kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.