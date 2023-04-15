Tünelde koşan ayıyı gören yurttaşlar o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:31

Güncelleme: 15.04.2023 - 12:34

Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir tünelde koşan ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'nin İyidere-İkizdere yolu üzerindeki Hurmalık Tüneli'nde gece saatlerinde arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan Altan Memişoğlu, tünelde koşan ayıyı fark etti.

Memişoğlu, şaşkınlıkla ayıyı cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Altan Memişoğlu'nun yöresel ağızla "Ayı geldi, ayı. Nereye gidiyorsun? Tünelin içinde ne işin var? Oy senin canını yiyeyim" dediği görüntülerde, ayının bir süre sonra tünel içinden çıkarak uzaklaştığı yer aldı.