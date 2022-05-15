Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı
Zonguldak’ta tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak ile Kilimli ilçesini birbirine bağlayan Mithatpaşa Tünelleri olarak bilinen Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli Zonguldak istikametinde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı belirtilen Demirhan Fındık (23) yönetimindeki 67 NB 440 plakalı otomobil, Nejdet Nurgül yönetimindeki 34 EDD 933 plakalı otomobile çarptı. Nurgül’ün otomobili de 74 BG 055 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, Nejdet Nurgül, Binnur Nurgül ve Nuray Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünellerin Zonguldak istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü.
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