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Tüp deposunda patlama paniği! Alevler 6’ncı kattaki eve sıçradı

Tüp deposunda patlama paniği! Alevler 6’ncı kattaki eve sıçradı

11.08.2026 20:43:00
Güncellenme:
AA
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Tüp deposunda patlama paniği! Alevler 6’ncı kattaki eve sıçradı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüp deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alınırken, fırlayan parçaların isabet ettiği binanın 6’ncı katındaki dairede de yangın çıktı.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde tüp deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlama sonucu depodan fırlayan parçaların isabet ettiği bir binanın 6'ncı katındaki dairede de yangın çıktı.

Yangına 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale ediliyor.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

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