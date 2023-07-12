Tur midibüsünün çarptığı 2 Çek turist, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:33

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:51

Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir grup Çekyalı turist, alışveriş yapmak için dün akşam Manavgat tarafında bulunan çarşıya gitmek istedi. Turistler, saat 21.00 sıralarında D-400 kara yolu Alara Çayı yakınlarında yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Manavgat'tan Alanya'ya giden Mehmet Lök'ün kullandığı 07 BDB 658 plakalı midibüs turist grubunun arasına daldı.

'IŞIKLAR YANMIYORDU' İDDİASI

İddiaya göre kara yolundaki aydınlatmalar ve trafik ışıklarının yanmadığı sırada meydana gelen kazada yaya geçidindeki bazı turistler, midibüsün hızla geldiğini görerek kaçarken, Karin Sopkova ve Kreta Halasova ise yola devam etti. Turistlerden biri tur midibüsünün altında kalırken, diğeri de çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Çek turistler Karin Sopkova ve Kreta Halasova olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Karin Sopkova ve Kreta Halasova'nın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tur midibüsü şoförü Mehmet Lök gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.