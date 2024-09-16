Tur minibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var!

Antalya'nın Demre ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Tur minibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:38

Hüseyin B. idaresindeki 07 BSB 052 plakalı tur minibüsü, D-400 karayolu Gürses Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Marina Shevkodlis, Ainur Oyssembayeva, Gaukhar Zhananova, Liudmica Cukinykri, Kulikova Anna, Olga Dvdrianinova, Liudmila Utuchina, Aigerim Orynbassarr, Nikita Molokin, Artem Maksiutov, Uana Maksivtov, Elena Glinskaia ve Gulnara Kubassheva yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Antalya #Minibüs #kaza

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