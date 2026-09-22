Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Okullara yönelik saldırılar bizi endişelendiriyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir öğrencinin tüfekle okul önünde ateş açması sonucu 3’ü ağır 11 öğrencinin yaralanmasının ardından eğitimde şiddet ve okul güvenliği yeniden gündeme geldi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ağır yaralanan öğrencilerin ameliyatlarının başarılı geçtiğini belirterek, “Geçen yıldan bu yana okullarımıza yönelik yaşanan saldırılar bizi endişeye sevk ediyor” dedi. Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ramazan ise sorunun yalnızca güvenlik personeli görevlendirilerek çözülemeyeceğini vurgulayarak, şiddetin nedenlerinin bütün eğitim bileşenlerinin katılımıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştiren Ramazan, “Palyatif değil, gerçekçi ve kalıcı çözümler gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçede bir okul önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir öğrencinin tüfekle okul önünde ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerden 3’ünün durumunun ağır olduğunu ve ameliyata alındıklarını belirterek, “Çocuklarımızın operasyonları başarılı geçti. İnşallah bir an önce normal hayatlarına dönerler” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçede bir okul önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın sabah erken saatlerde yaşandığını belirten Akın, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin elinde tüfekle okulun önüne geldiğini söyledi. Akın, “Öğrencimiz sabah erken saatlerde elinde tüfekle okula geliyor. Okulun giriş kapısına gelmeden önce, bir gün önce tartışma yaşadığı bir kişiye ateş ediyor. Ardından sokak içerisinde okula gelen öğrencilere ateş ediyor” diye konuştu.

Saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Akın, “Maalesef üç ağır yaralımız var. Bir öğrencimiz Manisa Şehir Hastanesi’nde, iki öğrencimiz ise Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. Diğer sekiz öğrencimizden birisi taburcu oldu. Bir öğrencimizin de Turgutlu Devlet Hastanesi’nde hafif yaralı olarak tedavisi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hastane başhekimleriyle görüştüğünü aktaran Akın, ağır yaralı öğrencilerin ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyledi. Akın, “Hem Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nin hem de Manisa Şehir Hastanesi’nin başhekimleriyle görüşmelerimizi yaptık. Çocuklarımızın operasyonları başarılı geçti. İnşallah bir an önce normal hayatlarına devam ederler” dedi.

“OKULLARIMIZA YAPILAN SALDIRILAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Akın, okullarda güvenliğin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Böyle bir olayın Turgutlu’da yaşanması bizi çok üzüyor. Geçen yıldan bu yana okullarımıza yönelik yaşanan saldırılar bizi endişeye sevk ediyor. İnşallah hükümetimiz bu konularla ilgili gerekli tedbirleri alır. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz” diye konuştu.

EĞİTİM SEN’DEN OKUL SALDIRISI SONRASI ÇAĞRI: PALYATİF DEĞİL, GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde yaşanan silahlı saldırının ardından açıklama yapan Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ramazan, eğitim alanında artan şiddetin yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve uzmanların sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Ramazan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirerek, “Şiddet olgusu araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken temel bir sorun. Gerçekçi ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor” dedi.

Eğitim ile şiddetin sürekli yan yana anılmasının eğitim camiası açısından yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyleyen Ramazan, olayın eğitim öğretim döneminin başında yaşanmasının öğretmen ve öğrencilerde ciddi tedirginlik yarattığını ifade etti. Ramazan, “Her şeyden önce bu şiddet sarmalının eğitimle birlikte sürekli konuşulması ve tartışılması hepimiz için yıkıcı sonuçları olan bir durum. Bunun dönemin başında gerçekleşmiş olması eğitim camiasının bütün bileşenlerini üzdü. Öğretmenleri ve öğrencileri tedirgin etti. Biz şiddet konusunda yalnızca güvenlik parantezine alınmış bir çözüm yönteminden ziyade gerçekçi çözümler istiyoruz” diyen Ramazan, “Sadece bahçe personeli görevlendirerek bu sorunun çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Öğretmenlerin kılık kıyafetine indirgenmiş, onların kıyafetleri üzerinden tanımlanmaya çalışılan bir çözüm yöntemini de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN EĞİTİM BİLEŞENLERİ BİR ARAYA GELMELİ”

Şiddetin nedenlerinin çok yönlü biçimde araştırılması gerektiğini belirten Ramazan, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve alanında uzman isimlerin çözüm sürecine dahil edilmesi çağrısında bulundu. Ramazan, “Eğitimin pek çok bileşeni var. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, sosyologlar, toplum bilimciler, psikologlar… Eğitimde ve toplumda yaşanan şiddet konusunda bütün bu kesimlerin bir araya getirilmesi ve gerçekten kalıcı, gerçekçi çözümler üretmesi gerekiyor” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yönde bir yöntem izlemediğini savunan Ramazan, Bakanlığın “palyatif çözümlerle” hareket ettiğini söyledi.

“ŞİDDET BİR OLGU OLARAK ARAŞTIRILMALI”

Geçmiş yıllarda farklı kentlerde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını anımsatan Ramazan, sorunun yalnızca okullarla sınırlı olmadığını kaydetti. Ramazan, “Geçen yıl da Maraş’ta, Urfa’da benzer sıkıntılar yaşadık. Daha önce İstanbul’da şiddet vakalarıyla karşı karşıya kaldık. Hemen her gün kadına yönelik şiddet haberleriyle karşılaşıyoruz. Demek ki şiddet bir olgu olarak araştırılması, üzerinde düşünülmesi gereken temel bir sorun” diye konuştu.

Ergenlik çağındaki öğrencilerin silahlı bir saldırıya yönelmesinin nedenlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini dile getiren Ramazan, “Ergenlik yaşındaki öğrencilerimizin böylesi bir kalkışmaya girişmesinin arka perdesini çok iyi araştırmamız lazım. Çocuklarımızı iyi anlamak durumundayız. Onları görmek, tanımak ve gerçekten ihtiyaç duydukları eğitimi sağlamakla yükümlüyüz” dedi.

“İKİ MESLEK LİSESİNİ BİRLEŞTİRMİŞLER”

Turgutlu’daki iki meslek lisesinin birleştirilmesini de eleştiren Ramazan, “İki tane meslek lisesini birleştirmeye kalkmışlar. İki meslek lisesini birleştirerek kozmopolit bir bölgede aslında bu sürecin zeminini hazırlamışlar. Biz çocuklarımızı iyi anlamak durumundayız” ifadelerini kullandı. Eğitim alanındaki tüm bileşenlerin sorumluluk almaya hazır olduğunu söyleyen Ramazan, buna karşın Bakanlığın karar süreçlerinde dayatmacı bir yöntem izlediğini ileri sürdü.

“POLİS GÖREVLENDİRMEK DE TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL”

Okullara güvenlik personeli görevlendirilmesinin de şiddetin kökenindeki sorunları ortadan kaldırmayacağını belirten Ramazan, güvenlik tedbirlerinin tek başına çözüm olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Ramazan, “Toplum Yararına Program kapsamında okullara sözde güvenlik görevlileri görevlendiriliyor. Polis de görevlendirseniz okulun dışında ortaya çıkan bir duruma nasıl müdahale edecek? Demek ki şiddet olgusu sadece okulda gerçekleşen bir durum değil. Dışarıda var olan ve artık hepimizin diken üstünde olmasına sebebiyet veren, öğretmenleri tedirgin eden, öğrencilerin hayatına kast eden bir duruma dönüşmüş durumda” dedi.

“BAKANIN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR”

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşadığı kaygının ancak sorunun temel nedenlerine odaklanan politikalarla giderilebileceğini söyleyen Ramazan, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi. “Hepimiz kaygı içerisindeyiz. Bu kaygının giderilmesinin yolu gerçekçi çözümler üretmekten geçiyor” diyen Ramazan, şöyle devam etti: “Bakan bence bu işi başaramıyor. Bakanın istifa etmesi gerekiyor. Başka birinin bu süreci devralması gerekiyor. Çünkü Bakan böyle bir çözüm yöntemine girişmiyor.”

Ramazan, okullardaki temel sorunların eğitim politikalarının merkezine alınmadığını savunarak, “Okulların gerçek sorunlarıyla uğraşılmıyor. Öğrencilerin beslenme ve barınma gibi sorunlarıyla ilgilenilmiyor, yaşam koşulları araştırılmıyor, ihtiyaçları gözetilmiyor. Bakan kendi bildiğini okumakta ısrarlı davranıyor. Bunun da şiddeti önlemediğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz” diye konuştu.