Turgutlu'da okul saldırısı: 3 öğrenci Manisa'ya sevk edildi

Turgutlu ilçesi Pehlivan Sokak'ta bugün saat 07.59 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul servisi beklediği sırada meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı.

Yaralılardan Irmak O. (16), Berke S. (16) ve Nisanur M.'nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 3 öğrenci, Turgutlu'daki ilk müdahalelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralı öğrencilerden Kardelen Filiz Y., Kadir B., Azranur G., Batuhan T., Mustafa K., Sudenaz O. ve Hatice E. B.'nin Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, Rabia D.'nin ise Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİ ÖZKAN OLAY YERİNE GELDİ

Silahlı saldırı haberinin ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Turgutlu'ya gelerek olayın meydana geldiği okul çevresinde incelemelerde bulundu.

Vali Özkan, ardından hastaneye geçerek yaralı öğrencilerin sağlık durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özkan'ın okul ve hastanedeki süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 2011 doğumlu, 9-C sınıfı öğrencisi Halil Orhan yakalanarak gözaltına alındı.

11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.