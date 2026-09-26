Turgutlu’da okul saldırısı... Saldırganın anne, baba ve dedesi dahil 7 kişiye tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaralanan öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Sabah saat 08.00 sıralarında bir kişinin okulun yakınında etrafa ateş açtığı bildirilmişti. Manisa Valiliği, ilk açıklamasında okula yakın bir bölgede silahla ateş edildiğine ilişkin ihbar alındığını duyurmuştu.

DHA, saldırının av tüfeğiyle gerçekleştirildiğini ve saldırganın olayın ardından yaya olarak bölgeden kaçtığını aktarmıştı.

İlerleyen saatlerde Manisa Valiliği, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Saldırganın 15 yaşındaki H.O. olduğu belirtilmişti.