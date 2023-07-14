Turistik ilçede anonsla 'sıcaklık' uyarısı! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:34

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:36

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Marmaraereğlisi toplum sağlığı merkezi, aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden anonslar yaparak yurttaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

"DIŞARI ÇIKMAMALARI ÖNERİLMEKTEDİR"

Yapılan ilk anonsta, "Marmaraereğlisi Toplum Sağlığı Merkezi'nden bildirilmiştir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça 10.00 ve 16.00 saatleri arasında, sağlık problemleri yaşamamak adına bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.

İkinci anonsta ise yurttaşların tükettikleri gıdalara dikkat edilmesi istenerek "Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tüm tam tahıllara dayalı beslenme şekli tercih edilmesi ve bol sıvı alımına dikkat edilmesi önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İlçede yapılan anonslar ve artan sıcaklık nedeniyle Marmara Denizi kıyısındaki plajlar ve yazlıkların sahil kesiminin boş kaldığı, az sayıda kişinin denize girip serinlediği görüldü.

"AKŞAMI BEKLEMEYİ TERCİH EDİYORUZ"

İlçede yaşayan Yasin Özkan, "Denize girsek de serinleyemiyoruz. Havalar çok sıcak, gölgede oturup akşamı beklemeyi tercih ediyoruz. Bir de uzmanlar söylüyor mümkün olduğu kadar sıcakta durmayın diye. Gerçekten çok sıcak, deniz bile artık serinletmiyor bizi" ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da yurttaşlar sıcak konusunda uyarıldı.

Açıklamada, "Çok sıcak havalarda ve rutubetin arttığı durumlarda 37 dereceye kadar normal olan vücut ısısı, 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Bu seviyeye yükselen vücut ısısı, hücrelerde özellikle de beyin hücrelerinde tahribat yapar. Aşırı sıcağa maruz kalan bir kişinin, beynindeki ısı ayarlama merkezinin fonksiyonu bozulur ve güneş çarpması dediğimiz ciddi sağlık sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle insan beden ve ruh sağlığını korumak için, güneşten, sıcaktan özellikle de nemli sıcak havadan korunmalıdır. Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır" denildi.