Turizm sektörü, karavan ve kampçılıkla da güçleniyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:09

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, karavan sektörü ve turizme etkileri hakkında açıklama yaptı.

Turizm sektörünün küresel enflasyon ve yüksek döviz kuru kıskacında olan Türkiye için son derece önemli olduğunu belirten Kılıç, “Yaz sezonuna girdiğimiz bu süreçte turizm sektörü ülkemiz için son derece hayati öneme sahip. Turizme yönelik “deniz, kum, güneş” algısı son yıllarda kırılsa da yeterince bu bakışın yıkılamadığını düşünüyorum” dedi.

Turizmin çok boyutlu bir sektör olduğunu ve her alanının, her kolunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden EGİKAD Başkanı Kılıç, “Son yıllarda kampçılık, lüks kampçılık anlamına gelen glamping akımı, tiny house ve karavan kültürü gelişme gösteriyor. Özellikle bizim ülkemiz gibi bakir koyları, deniz ve dağ turizmine uygun alanları olan ülkelerde kampçılık kültürü son derece gelişmiş vaziyette. Karavan kültürü de bu anlamda son yıllarda güçlenerek büyüyor” diye konuştu.