Turizm sektöründe 2027 alarmı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), maliyetler, jeopolitik riskler ve uçak bileti fiyatlarında beklenen artışlar nedeniyle turizm sektörü için 2027’nin zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

AKTOB’un toplantısında konuşan başkan Kaan Kaşif Kavaloğlu, küresel ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki baskısının arttığını belirtti. Havayolu şirketlerinin bu yıl maliyet artışlarını bilet fiyatlarına tam olarak yansıtmadığını söyleyen Kavaloğlu, “Çift haneli büyüme hedeflerini bir kenara bırakıp elimizdeki rakamları korumak için mücadele edeceğiz” dedi.

YENİ HİKÂYE GEREKLİ

Küresel turizmde rekabetin artık sadece ziyaretçi sayıları üzerinden yürümediğini ifade eden Kavaloğlu, Türkiye’nin kültür, gastronomi, kırsal yaşam, sanat, festivaller, doğa, spor ve yerel yaşam gibi zengin değerlere sahip olduğuna dikkat çekerek bu unsurların turistler için yeni seyahat nedenlerine dönüştürülmesinin stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Rusya-Ukrayna Savaşı ile Ortadoğu’daki gelişmelerin turizm açısından önemli risk oluşturduğunu belirtti. Alpaslan, sektörün bölgesel ve küresel gelişmelere karşı yüksek hassasiyet taşıdığına dikkat çekti.