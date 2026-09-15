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Türk Alman Üniversitesi kapandı mı? Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?

Türk Alman Üniversitesi kapandı mı? Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?

15.09.2026 17:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türk Alman Üniversitesi kapandı mı? Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?

Türk-Alman Üniversitesi hakkında ortaya atılan kapanma iddiaları gündeme geldi. Üniversitenin öğrencileri ve adayları gelişmeleri yakından takip ederken, “Türk-Alman Üniversitesi kapandı mı, kapanıyor mu?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.
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Türkiye ile Almanya arasındaki akademik iş birliği kapsamında faaliyet gösteren Türk-Alman Üniversitesi hakkında son günlerde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Özellikle üniversitenin geleceğine ilişkin paylaşımlar sonrası Türk-Alman Üniversitesi’nin kapanıp kapanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Türk-Alman Üniversitesi kapandı mı, eğitime devam ediyor mu

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPANDI MI?

Sosyal medyada son günlerde “Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?” iddiası gündem oldu. Üniversite hakkında yapılan bazı asılsız paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve üniversite adayları, Türk Alman Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Ancak sosyal medyada gündem olan bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

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