Türk Alman Üniversitesi kapandı mı? Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?

Türkiye ile Almanya arasındaki akademik iş birliği kapsamında faaliyet gösteren Türk-Alman Üniversitesi hakkında son günlerde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Özellikle üniversitenin geleceğine ilişkin paylaşımlar sonrası Türk-Alman Üniversitesi’nin kapanıp kapanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Türk-Alman Üniversitesi kapandı mı, eğitime devam ediyor mu

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPANDI MI?

Sosyal medyada son günlerde “Türk Alman Üniversitesi kapandı mı?” iddiası gündem oldu. Üniversite hakkında yapılan bazı asılsız paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve üniversite adayları, Türk Alman Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Ancak sosyal medyada gündem olan bu iddia gerçeği yansıtmıyor.