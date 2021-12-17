Türk bürokratların Windsor Kalesi görüşmesinden Londra mahkemelerine

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Haberde, Birleşik Krallık Sağlık ve Yaşam Bilimleri İş Elçisi Lord Kakkar’ın “Türkiye’nin yatırımları, Birleşik Krallık için önemli fırsat” ifadelerine yer verildi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “AKP Genel Başkanı, ‘Söke söke alırlar’ demişti. İşte kapitülasyonun belgesi. Sağlık sistemi Londra’ya teslim” yorumunu yaptı.

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının, Türkiye’den müteahhitlerle Hazine garantili şehir hastanelerinin finansmanına ilişkin Londra’da görüşme yaptığı, İngiliz devletinin resmi sitesinde yer alan haberle ortaya çıktı. Habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 1 Eylül 2014’te İngiltere’ye şehir hastaneleriyle ilgili ziyarette bulundu. Görüşmenin Kraliçe 2. Elizabeth’in soyadını taşıyan “Windsor Kalesi’nde gerçekleştiği” belirtilen haberde, buluşmaya ilişkin fotoğrafa da yer verildi. Bürokratlar ve müteahhitlerin “kamu özel işbirliği” projelerine ilişkin görüşmeler yaptığı aktarılan haberde, “İngiltere’de bu modeli yaptık, bu nedenle Türk müteahhitler ve yetkililer deneyimlerimizden bir şeyler öğrenmekle çok ilgilendiler” denildi. Haberde hastanelere ilişkin de “Birçok birimi kapsayacak devasa yapılar, bir kampusta 2 bin yatağı toplayacak” bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Birleşik Krallık Sağlık ve Yaşam Bilimleri İş Elçisi Lord Kakkar’ın “Türkiye’nin sağlık altyapısına yaptığı önemli yatırım, Birleşik Krallık şirketleri için önemli sayıda fırsatı temsil ediyor” görüşüne de yer verildi.

"SÖKE SÖKE ALIRLAR"

Ortaya çıkan görüşme üzerinden Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporunu anımsatan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye’deki sağlık sisteminin “Londra’ya teslim edildiğini” belirterek, şunları kaydetti: “Isparta Şehir Hastanesi ihale süreci devam ederken, ihale komisyonu henüz nihai kararını vermeden temel atma töreni yapılmış, ihaleyi alacak firma açık bir şekilde işaret edilmişti. 24 Temmuz 2014’te Isparta Şehir Hastanesi’nin ihalesini veren bürokratlar, bundan sonra Londra’ya gittiler. İşte bu haber ile Sayıştay’ın raporu Hazine garantisi ve hukuki denetim yetkisiyle İngiltere’ye verilen kapitülasyonun belgesidir. Şehir hastaneleri kapitülasyondur.”