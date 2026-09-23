Türk firmalarının İran’a uçuşları durdurmasını Cumhuriyet THY’ye sordu: ‘Müsait değilim, kapatıyorum’ yanıtı

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesi, önceki akşam, Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus Hava Yolları’nın 21 Eylül’den itibaren İran’a uçuşlarını durdurduğunu yazdı.

CUMHURİYET THY’YE SORDU

THY ve Ajet’te Mart ayına kadar sefer bulunmadığı, Pegasus’un ise Tahran uçuşlarını tamamıyla kapattığı görüldü. MEE’ye konuşan konuya aşina bir kaynak, “ABD’nin İran’ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının Türk firmaları bu konuda harekete geçirecek düzeye ulaştığını” söyledi. Cumhuriyet, konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün’e telefonla ulaştı. Üstün, arayanın Cumhuriyet muhabiri olduğunu söylemesi üzerine birinci kez, İran uçuşlarının sorulması üzerine ikinci kez “Müsait değilim, kapatıyorum” dedi ve sonunda telefonu kapattı. Bırakılan mesaja da dönüş yapmadı.

‘DOLAR SİSTEMİNDEN ÇIKARILIRSINIZ’

ABD Hazine Bakanlığı 8 Eylül’de İranlı 27 havayolu şirketini yaptırım kapsamına aldığını duyurmuştu. Bunlar arasında bulunan Mahan Air’in üç Türk şirketle işbirliği içinde olduğu belirtilmişti. Türkiye bunun üzerine geçtiğimiz günlerde Mahan Air’in uçuşlarını durdurmuştu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise pazartesi günü, “23 Eylül'de tüm İran havayolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak. İran uçakları bir havalimanına indiğinde onlara yakıt veremezsiniz, iniş/yer hizmeti sunamazsınız, onlar adına bilet satamazsınız. Aksini yaparsanız dolar sisteminden çıkarılırsınız” demişti. İstanbul Havalimanı uçuş bilgisi listesinde ise yaptırım kapsamında olan bazı İran havayolu şirketlerinin 21 Eylül’de Tahran’a gittiği ya da Tahran’dan geldiği görüldü.