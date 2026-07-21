Türk gemisine ‘Rus’ saldırısında 10 kişi öldü: Dışişleri ve Rusya sessiz

Ukrayna, Odessa limanından önceki gün mısır alarak ayrılmakta olan bir geminin Rus seyir füzeleri tarafından vurulduğunu, 10 mürettebatın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

18 KİŞİ VARDI

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretsky’nin açıklamasına göre gemide 17 Hindistan ve Suriye vatandaşı ile 1 Ukrayna vatandaşı mürettebat bulunuyordu. Koretsky, “Rusya, sivil ticaret gemilerine saldırarak savaş suçları işliyor ve Karadeniz güvenliğini baltalıyor. Bu, seyrüsefer özgürlüğüne ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ilkelerine bir saldırıdır” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiha da, “Sivil bir gemi, uluslararası bir mürettebat, küresel gıda güvenliğine hizmet eden bir rota. Putin, yeni bir hedef gördü. Putin'in Rusyası kimi öldürdüğünü umursamıyor” açıklamasını yaptı.

GEMİ TÜRK ŞİRKETE AİT

Açık kaynaklı denizcilik uygulamalarına bakıldığında vurulan geminin Mersinli Türk şirkete ait “Golden Leo” olduğu görüldü. Gemi, Gine Bissau bayrağı taşıyor. Bu şekilde farklı bayrak uygulamasına, vergilerden kaçınma amacı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sıkça başvuruluyor. Karadeniz’de bu tip saldırılar ise tahıl koridoru anlaşmasının rafa kalkmasının ardından savaşın genişlemesiyle çok sık görülüyor. Bu saldırılar ile ilgili Türkiye zaman zaman “Sivil gemilerin seyrüsefer güvenliği sağlanmalı” vurgusunu yapıyor.

SORULAR YANITSIZ

Cumhuriyet, Dışişleri Bakanlığına, konu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağını, Rusya’ya bir uyarıda bulunulup bulunulmayacağını sordu. Gazetemiz Rusya’ya ise “Bu saldırıyı Rusya mı gerçekleştirdi ve neden gerçekleştirdi” sorusunu yöneltti. Sorulara yanıt gelmedi.

BAĞCIOĞLU DENİZ KUVVETLERİ’NE İŞARET ETTİ

CHP’de Özgür Özel’in MYK’sinde yer alan emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise, “Türk deniz yetki alanları dışında bile olsa gelişmeler doğrudan milli güvenlik meselesidir. Eğer gerekli reaksiyon şimdi gösterilmezse, müteakip dönemde de Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemilerin hedef alınmayacağına dair herhangi bir güvence yoktur. Saldırılardan sorumlu devlet veya devletler nezdinde gerekli diplomatik girişimlerin en üst düzeyde ve gecikmeksizin başlatılması, kamuoyunun açık, düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir” dedi. Geçmişte bu saldırılara karşı alınan tavrın yetersiz kaldığını ifade eden Bağcıoğlu, “Eğitimli personeli, harekât tecrübesi ve gelişmiş kabiliyetleriyle Türk Bahriyesi, uygun planlama ve siyasi irade ile gerekli güvenlik tedbirlerini almaya muktedirdir” sözlerini kullandı.