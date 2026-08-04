Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk: Özlem Karapınar ilk kadın general oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin, Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı, Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA 40 ALBAY TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLDİ.

Buna göre, albaylar Hasan Atasoy, Ali Karakuş, Murat Temur, Mehmet Ali Yağız, Mehmet Savcı, Mehmet Serhat Gündoğan, Halil Özçay, Hakan Kutlu, Günal Budak, Mustafa Volkan Esen, Cumhur Pıçakcı, Uğur Özyurt, Hakan Kan, Ayhan Ocak, Sedat Öztürk, Kürşad Cihan Erce, Çetin Kaya, Vedat Er, İsmail Cenkeri Ersöz, Enver Kılınç, Ahmet Aydın, Fuat Dönmez, Kenan Koç, Haşim Bildiş, Ersin Yaman, Şengezer Şimşek, Hüseyin Erhan Öztek, Orhan Demirel, Kubilay Karadeniz, Armağan Özel, Mustafa Cem Tokeşer, Sefa Koruk, Alper Önem Civelek, Metin Durmaz, Barış Karaca, Cebrail Kemal Dokumacı, Ahmet Durgut, Ferit Yüksel, Metin Çekmegül tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay, Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 11 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Buna göre albaylar Çağlar Mert Erk, Burak Köpük, Göksel Ercenik, Burak Türköz, Adil Tüfekçi, Güvenç Uysal, Volkan Kıvan, Emre Ahmet İnal, Arif Özay, Umut Turhan, İzzet Emre Afacan tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında, Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe yükseltildi.

ÖZLEM KARAPINAR HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ İLK KADIN GENERALİ OLDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, Türker Altınışık, Şükrü Yılmaz, Metin Admaner, Baha Pakkan, Önder Can, Zeki Arslan, Akif Ersan Kıvılcım, Özlem Karapınar, Serkan Coşar, Alper Gezeravcı, Keskin Şenel, Taşkın Dakkur, Bora Çakıroğlu, Alper Gökdere, Sadık Tuncel, Fatih Pala, Ercan Bekmez ve Levent Ak tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Böylece Albay Özlem Karapınar, Kuvvetin ilk kadın generali oldu. 2023 yılındaki YAŞ kararları kapsamında ise Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek Cumhuriyetin ilk kadın amirali olmuştu.

24 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV SÜRELERİ BİR YIL UZATILDI

YAŞ kararları kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneraller Ömer Ertuğrul Erbakan, Emre Tayanç, Davut Ala, Fethi Oltulu, Sinan Eren, Tuğgeneraller Gürcan Sezengöz, Hasan Basri Erkuzu, Kadir Eğriboyun, Ahmet Burak Yürüten, Ergün Fidan, Ayhan Kalender, Erdin Kaya, Erdal Sertuğ Telli, Birol Arslan, Haluk Doğan, Mehmet Ali Durmuş, Aytuğ Yörüyüş, Ümit Ersoy'un görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tuğamiral Korkut Şen'in görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tümgeneral Kadircan Kottaş, Tuğgeneraller İbrahim Galip, Tahir Kahan Büyüksaraç, Mehmet Serkan Dan, Hakan Cirit'in görev süresi 1 yıl uzatıldı.

63 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneral Orhan Gürdal yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Kararla, 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral İrfan Özsert, Tümgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Mehmet Yasin Kalın, Murat Ataç, Nurettin Hakan Büyükçulha, Tuğgeneraller, Hacı Halil Osma, Mehmet Zeki Eren, Mehmet Cihanoğlu, Mustafa Er, Osman Pektaş, Mehmet Fatih Ören, Ali Aydın Torun, Ali Mete, Erdal Köse, Rüştü Topçu, Murat Yeşilköy, Üzeyir Durmuş, Bahattin Karademir, Gaffar Gören, Ozan Nas, Turgut Muhammet Çalışkanlar, Ahmet Uğurlu, Serdar Konak, Erdoğan Çatal, Mustafa Sadi Kahyaoğlu, Kutluhan Arafat, Ali Gürcan, Bülent Akdeniz, Zeynel Abidin Alptekin, Murat Rüştü Cizrelioğlu, Yalçın Tecimer, Hasan Temel ve Mahmut Seçkin Alışverişci kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Yalçın Payal, Tümamiraller Alper Yeniel, Hüseyin Tığlı, Tuğamiraller Cemalettin Çiftçi, Fatih Erden, Selçuk Akarı, Özgür Erken ve Mustafa Biçen kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Korgeneraller İsmail Günaydın, İsmail Üner, Tümgeneraller Mete Kuş, Selçuk Aygün, Ali Özmen, Tuğgeneraller Yusuf Karuk, Hasan Volkan Güleryüz, Cuma Göktürk, Samet Yüksel, Kadir Bahadır Harmankaya, Halil Hilmi Öz, Mehmet Sertaç Seymen, Ender Kartal, Hakan Çanlı, Serhat Mehmet Orus, Mehmet Ali Koç, İhsan Kaplan, Kubilay Koşucu kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.