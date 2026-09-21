Türk Hava Yolları'nda 'sakal' serbestliği: Şartları yeni prosedürde belirlendi

Türk Hava Yolları, uçuş ekiplerinin görünüm standartlarını düzenleyen “Uçuş Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil Prosedürü”nde yaptığı yeni düzenlemeyle hangi sakal modellerinin kabul edileceği, hangilerinin ise kurumsal görünüm açısından uygun bulunmayacağı örneklerle ortaya konuldu.

THY'nin PR.70.012 kodlu ve Revizyon 05 numaralı prosedüründe, uçuş ekiplerinin sakal ve bıyık kullanımına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

SAKALDA 15 MM SINIRI

Airport Haber'de yer alan habere göre, düzenleme gereği kısa sakal kullanımına izin verilirken, sakalın 15 milimetreyi geçmemesi, düzgün ve bakımlı görünmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra doğal görünümlü ve bakımlı kirli sakal, bıyık ve sakalın birlikte kullanıldığı modeller ile kısa top sakal da kabul edilen modeller arasında gösterildi.

THY'nin hazırladığı görsellerde kabul edilen sakal modelleri tek tek örneklendirildi.

UYGUNSUZ SAKAL MODELLERİ

Yeni prosedürde kabul edilmeyen sakal modelleri de açık biçimde sıralandı.

Buna göre;

-15 milimetreden uzun sakal,

-Dağınık ve bakımsız sakal,

-Aşırı şekillendirilmiş ve keskin hatlı sakal,

-Seyrek veya bölgesel şekilde çıkan sakal,

-Bıyıksız top sakal,

-Alt dudak altında bırakılan üçgen sakal,

-Bıyık kullanılmadan bırakılan sakal

kurumsal görünüm açısından uygun kabul edilmiyor.