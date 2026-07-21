Türk Hukuk Kurumu'ndan 'Lozan ve Montrö' paneli

Türk Hukuk Kurumu, "Cumhuriyetimizin Hukuk Devleti Yolculuğu-II: Lozan ve Montrö" başlıklı panel düzenleyecek. 24 Temmuz Cuma günü 13.00-16.00 saatleri arasında Ankara Barosu Eğitim Merkezi Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programın açılış konuşmasını Türk Hukuk Kurumu Başkanı Av. Nail Gürman yapacak.
Panelin moderatörlüğünü Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hukuk Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Odyakmaz üstlenecek.
Panelde eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Günuğur konuşmacı olarak yer alacak.
Panelde Lozan Barış Antlaşması ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin hukuk düzeni ve uluslararası konumu açısından taşıdığı önem değerlendirilecek.