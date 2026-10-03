TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 'Bunlar iş kazası değil, tam anlamıyla iş cinayetidir'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir" dedi. Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurgulayarak, ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sosyal medya hesabndan iş cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı. Atalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gün içerisinde, Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. İzmir’in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı. Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz, daha önceki iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Art arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlar ile iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Bilindiği üzere, iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en temel konularının başında gelmektedir. Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir. Başta işverenler olmak üzere herkesin şunu net bir şekilde bilmesi gerekir, İş sağlığı ve güvenliği, tasarruf yapılacak bir alan değildir. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi sağlanmalı, denetimler güçlendirilmeli ve gerekli önlemlerin maliyet gerekçesiyle ertelenmesinin önüne geçilmelidir.

Başta madenler olmak üzere, tüm işyerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikalar en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanmalıdır. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir. Özellikle kapatılmış veya çalışması durdurulmuş maden ocaklarının gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan yeniden açılması cinayete teşebbüstür. Bu tür uygulamalarda sorumluluğu olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. TÜRK-İŞ olarak, iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyor; çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz. Hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yarananlara ise acil şifalar dileriz."