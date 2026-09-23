Türk-İş, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine karşı çıktı: ‘Kâr, kamu hizmetinin önüne geçmemeli’

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından yayınlanan başkanlar kurulu bildirisinde, kamu hizmetinin parçası olan köprü ve otoyolların özelleştirilemeyeceği belirtildi. Otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasının yalnızca çalışanların iş ve gelir güvencesini ilgilendiren bir konu olmadığı, karayolları; ulaşım sistemi, ekonomik hayat, kamu güvenliği ve afetlere müdahale kapasitesi açısından da büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyol, köprü ve bağlantı yolları ile bakım ve işletme tesislerinin, kamu hizmetinin sürekliliği anlayışı içinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilerek, “Bakım, onarım ve işletmede kâr önceliği kamu hizmetinin önüne geçmemeli; yol güvenliği ve hizmet kalitesi tasarruf yapılacak bir alan olarak görülmemelidir. Kamuya ait otoyol ve köprülerin değeri yalnızca bugün elde edilecek ihale bedeliyle ölçülemez. Gelecekte sağlayacağı gelir, toplumsal değer ve ülkenin uzun vadeli ulaşım ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir” denildi.

TALEPLER SIRALANDI

Bildiride, vergide ve gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybının önlenmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, iş sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmemesi, KHK ile kadroya geçen işçilerin sorunlarının çözülmesi, kamuda taşeron çalıştırma uygulamasına son verilmesi, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hesasında dikkate alınması, banka promosyonlarının çalışanlara ödenmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması istendi.

‘HAK KAYIPLARI ÖDENSİN’

Bildiride, fon ve sermaye pisalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi de talep edilirken, şöyle denildi:

“Son dönemde fon ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle birikimlerini değerlendiren çok sayıda yatırımcının mağduriyet yaşadığına ilişkin endişeler kamuoyuna yansımaktadır. Özellikle çalışanların uzun yıllar boyunca alın terleriyle oluşturdukları tasarruf ve birikimlerinin korunması büyük önem taşımaktadır. Sermaye piyasalarında güvenin sağlanması, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda şeffaflığın ve denetimin güçlendirilmesi gerekmektedir. Yaşanan gelişmelerden zarar gören yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi, varsa hak kayıplarının tespit edilerek ödenmesi ve sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların hukuk çerçevesinde gereken şekilde cezalandırılması gerekmektedir.”